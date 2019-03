Pütürge Mikail Sülük ile Atağa Geçecek

AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, güzel eserler inşa etmek, bölge halkının beklentilerine uygun olarak sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlara cevap verecek, çalışan-üreten-pazarlayan bir Pütürge'yi kazandırmak istediklerini ifade etti.

AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, Pütürge'nin refah seviyesini yükseltip, yaşanılabilir bir kent haline dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti. Sülük, güzel eserler inşa etmek, bölge halkının beklentilerine uygun olarak sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlara cevap verecek, çalışan-üreten-pazarlayan bir Pütürge'yi kazandırmak istediklerini ifade etti. Pütürge'de doğup büyüdüğünü ifade eden Sülük, "İstanbul'da iş hayatına atıldık, başarılı bir süreç geçirdik. Bunun ardından Pütürge'de bazı şeylerin eksik olduğunu görmemiz üzerine bir inisiyatif alarak Pütürge'de belli başlı yatırımlar gerçekleştirdik. 2014 yılında Pütürgemize katkı sağlamak, geliştirmek, kısır döngüden kurtarmak için aday adaylık başvurusunda bulunduk ve seçilmediğimiz halde yola devam dedik. Burada 2 dönem ilçe Başkanlığı'nı yürüttük. Adaylık sürecinde ise bütün köylerimize ve mahallelerimizde ziyaretlerde bulunduk, amacımızı anlattık. Ziyaretler sırasında hemşehrilerimizin sorunlarını dinledik. Onların dertleriyle dertleneceğimizi ifade ettik. Her sorunun çözümü için elimizden geleni yapacağımızı söyledik ve 'elimizden gelen her iş için, bunu yapacağız' dedik. Biz hiçbir zaman Pütürge'den vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Biz memleketimizde yaşamayı, buradaki neslin eğitim görmesini, iş sahibi olmalarını, üretmelerini istiyoruz. 5 yıllık süreçte bütün bu sorunların çözümüne odaklanacağız. İstanbul'da şu an Pütürge kütüğüne kayıtlı 117 bin kişi var. Burada Pütürge'deki her mahalleden İstanbul'da başarılı olmuş iş adamlarımız var. Pütürgeliler çalışkan ve mert insanlardır. Ancak giden her vatandaşımız orada bu şartlara sahip değil. İstanbul ve dünyanın farklı yerlerinde başarılı olmuş insanlarımız neden Pütürge'de de başarılı olmasın diye düşünüyoruz. Memleketimizin hak ettiği yere gelip iyi bir pazarda yer alması ve burada yükselen gökdelenlerin olmasını, büyük bir çarşının olmasını da istiyoruz, büyüyen bir Pütürge olmasını hedefliyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız" dedi.



Gönüllere girmek istediklerini aktaran Sülük, "Elbette gönüllere girmek için çocuklardan başlıyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Bizler ne için çalışıyoruz, tabi ki onlara bir miras bırakmak için. Biz de Şehr'ül Emin olurken bunu düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Hizmetlerinizi gelecek neslin refahı ve huzuru için yapmanız lazım ve ben her köye girdiğimde o çocukların heyecan ve coşkusunu, beni karşılamaları bana ayrı bir enerji ve motivasyon sağlıyor. Çünkü bizler de o mahallelerde büyüdük, onların yaşadığı sorunları yaşadık. Bu yüzden onları sevindirmek emin olun seçimi kazanmaktan çok daha önemli. Sadece seçim döneminde değil, ilçe başkanlık görevindeyken de çocukları kucaklıyorduk, onlara hediyeler veriyorduk, çünkü onlar bizim neslimiz, sermayemiz, geleceğimiz" ifadelerini kullandı.



Pütürge'de rekor kırmak istediklerini aktaran Sülük, "Pütürgemiz AK Parti döneminde çok güzel hizmetler aldı ve gelip gördük ki daha çok yapacağımız hizmetler var. Bunun için de eğer bizler 31 Mart'ta bir rekor kırarsak, Cumhurbaşkanımızdan Pütürge'ye gelmesi için söz almışız. ve Cumhurbaşkanımız Pütürge'ye gelirse bizim birçok projemiz gerçekleşecek, belki 10 yılda alacağımız hizmeti biz 1 yılda almış olacağız. İlçe Başkanlığı dönemimizde de bizler bunu çok küçük oylarla kaçırdık. Bu eksikleri kapatıp Türkiye'de Pütürge'nin de rekor kırabileceğini göstermeyi hedefliyoruz. Pütürgeliler vatanına milletine bağlı, inançlı insanlardır. Pütürge'de kimliğinde terörist yazan kimseyi bulamazsınız, serttir sözünü de esirgemez" şeklinde konuştu.



Pütürge'de tekstil alanında projelerinin olduğunu kaydeden Sülük, "Ben kendim tekstilciyim ve bu projeyi açıkladığımda bu konuda onlarca mesaj aldım. Bazı iş adamlarımız eğer bu gerçekleşirse biz Pütürge'de yatırım için geliriz sözünü verdiler. Bu konuda birçok kişinin görüşünü aldık ve bir tekstil sanayisi hedefimiz var. En az 10 işletmenin yer alacağı, 20 dönüm kapalı alanın olacağı ve ilk etapta tekstil sektörünün yer alacağı bir alan planlıyoruz ve bunu çok kısa bir sürede yapacağız. Burada amacımız gönüllere girmek, hemşehrilerimizin duasını kazanmak istiyoruz. Bizim Pütürge üzerinden hiçbir siyasi hedefimiz yok. Biz asla bundan 5 yıl sonraki seçim için çalışmayacağız. Samimiyet, gayret ve tevazu ile gece gündüz demeden Pütürgemiz için çalışacağız. Pütürgemizi güzel yerlere taşımayı hedefliyoruz. Biz gelecek nesillere çalışacağız, gelecek seçimler için değil" ifadelerine yer verdi.



Cumhur İttifakı ile ilgili de düşüncülerini paylaşan Sülük, "Bizler aynı zamanda Cumhur İttifakının adayıyız ve MHP teşkilatı da bizimle geziyor. 15 Temmuz 2016'da Devlet Bahçeli bir duruş sergiledi ve milletinin yanında yer aldı. O günden bugüne bu ittifak devam ediyor. Bunun karşısında ise zillet ittifakı dediğimiz bir ittifak var ve biz onlar gibi kendilerine oy verenleri hain olarak görmüyoruz. Biz onların çatı oluşumuna hain diyoruz. Bu çatı ittifakı ülkenin kaybetmesi için ellerinden geleni yapıyorlar, biz de bunun karşısında bir duruş sergiliyoruz" şeklinde konuştu. Sülük, son olarak "Biz bunun üzerinde çalışırken toplamda 120 proje karşımıza çıktı. Ama burada Pütürge için hayati öneme sahip ve Pütürge'nin kaderini değiştirecek projeler seçtik. Her proje bizim için çok önemli ve bu projelerin Büyükşehri beklemeden yapılması gereken projeler olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan bir tane kilit parke taşı tesisi, tekstil sanayi sitesi, Şiro Çayı'nın ıslahı gibi projelerimiz var, amacımız bu projelerle vatandaşlarımızı istihdam etmektir ve burada inisiyatif alacak yatırımcı arkadaşlarımız da var. Ulaşımdan istihdama kadar birçok alanda Pütürge'yi kalkındırmayı hedefliyor, yüksek oranda bir istihdam planlıyoruz. Dolayısıyla hedefimiz; çalışan, üreten ve kalkınan bir Pütürge'dir. Tüm bunları yaparken, bütçeyi, işsizliği, üretememeyi konuşmuyor olacağız. Bu sorunlar ortadan kalkacak" diye konuştu. - MALATYA

