Q Yatırım Bankası'na operasyon: 9 gözaltı
Q Yatırım Bankası'na operasyon: 9 gözaltı

Q Yatırım Bankası\'na operasyon: 9 gözaltı
03.01.2026 13:34
Q Yatırım Bankası'na yönelik soruşturmada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz oranının üzerine faiz uyguladığı, elde edilen gelirin de aklandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan ikinci operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası'na yönelik "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturmayı genişletti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bankanın yetkililerinin Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetkilerin dışına çıkarak, mali sıkıntı yaşayan şirketlere borç para verdiğini ve bu işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) belirlediği oranların çok üzerinde faiz uyguladığını tespit etti.

Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda; şüpheli Ali E. ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Serkan Ö., Muzaffer A. S., Cem F. O., Hakkı Ç., Hacı M. İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S. Ö. ve Fatih S. isimli şüphelilerin olduğu tespit edildi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, tüm şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 'Tefecilik ve Aklama' suçları yönünden yürütülen 2025/202063 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulanmak suretiyle mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı belirlenmiştir.

Soruşturma kapsamında daha önce Q Yatırım Banka yetkilisi şüpheli Ali E., diğer şüpheliler Yasef M. ve Mehmet A. hakkında 07/11/2025 tarihinde adli işlem yapılmıştır. Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde; şüpheli Ali E. ile bağlantılı olduğu yönünde tespitler bulunan; Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. isimli şahıslar hakkında Başsavcılığımızca yeni tespitler yapılmıştır.

Bu çerçevede; İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın illerinde İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli hakkında gözaltına talimatı verilmiştir. Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işlemler devam etmektedir. Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir."

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, İstanbul, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika

18:59
18:59
Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz
Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz
17:50
Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı
Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı
17:33
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi New York'a götürülüyor
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi New York'a götürülüyor
17:16
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok
17:08
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
16:20
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçeceğini açıkladı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Q Yatırım Bankası'na operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
