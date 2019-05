QNB eFinans'ın bulut altyapısında tercihi Türkiye

QNB eFinans, bulut altyapısı için Vodafone Türkiye'yi tercih etti. QNB eFinans, iş birliği kapsamında tüm ürün ve hizmet altyapısının ve operasyonunun yönetimi için Vodafone Türkiye'nin verimlilik ve hız desteğini alacak.

Vodafone Türkiye'nin açıklamasına göre, e-Dönüşüm alanında müşterilerine e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye, KEP, İhracatta e-Fatura ve e-Fatura Teminatlı Kredi kullanımı gibi birçok yenilikçi çözüm sunan QNB eFinans, Vodafone Türkiye ile bulut altyapı iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında Vodafone Türkiye, QNB Finansbank Finansal Hizmetler Grubu'nun iştiraki QNB eFinans'a Sanal Kaynaklar, Veri Güvenliği, IT& Network Güvenlik, Profesyonel Hizmetler, Veri Merkezi Bulundurma ve Erişim Hizmetleri kategorilerinde destek sağlayacak.

Yaratıcı, yenilikçi ve yüksek güvenlikli elektronik uygulamaları sayesinde ihtiyaçları anlayarak, müşterilerine çözüm odaklı ve memnuniyet temelli hizmet veren QNB eFinans, European e-Invoicing Service Providers Association'un (EESPA) ilk Türk üyesi ve Türkiye'de dış ticaret alanında entegrasyon sağlayan ilk e-Fatura hizmet sağlayıcısı konumunda. Şirket, Türkiye'nin önde gelen yüksek işlem hacmine sahip müşterilerine Vodafone Türkiye altyapı desteği ile e-Dönüşüm ürünlerini sunacak.

- "Vodafone Türkiye'nin uzmanlığına duyulan güvenin göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, daha esnek, verimli ve tüm bunların yanında hızlı bir bulut altyapı için QNB eFinans'ın Vodafone Türkiye'yi tercih etmesinden mutlu olduklarını bildirdi.

Yüksek dijital işlem hacmine sahip QNB eFinans'ın kendilerini tercih etmesinin Vodafone Türkiye'nin uzmanlığına ve tecrübesine duyulan yüksek güvenin bir göstergesi olduğunu aktaran Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İş birliğimiz kapsamında QNB eFinans'ın iş yükleri için esnek sanal sunucu altyapımız üzerinde oluşturduğumuz parkur, müşterimizin ihtiyaçlarına göre büyüyüp küçülebilecek. Sağladığımız üstün altyapının yanında verdiğimiz profesyonel hizmetler ile de QNB eFinans'ın olabildiğince optimum ve verimli bir şekilde operasyonlarını yönetmesini amaçlıyoruz. Müşterimizin teknoloji altyapısını yönetirken en çok hassasiyet gösterdiğimiz noktalardan biri kesintisiz hizmet."

Şahin, sundukları yedekleme ve felaket kurtarma merkezi hizmetleriyle müşterilerinin veri kaybetmemesi için önlem alırken, aktif ettikleri güvenlik hizmetleri sayesinde de dış tehditlerden etkilenmemelerini sağlayacaklarını bildirdi.

Böylelikle müşterilerin verilerini güvenli bir şekilde saklayıp, gerek duyduğunda verilere erişebileceğini aktaran Şahin, "Vodafone Türkiye olarak QNB eFinans'ta yaptığımız gibi işletmelerin ihtiyaçlarına onlarla birlikte geniş bir yelpazede çözümler geliştirmeye, onları dijitalleşmenin sunduğu fırsatlarla buluşturmaya gelecekte de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Bulut altyapısı için güçlerimizi birleştirdik"

QNB eFinans Genel Müdürü Okay Yıldırım ise, sektörde ürün ve hizmetlerini bankacılık süreçlerine entegre eden tek şirket olduklarını belirterek, sadece bankacılık sektöründe değil ticaretin dijitalleşmesinde de öncü rol oynamayı hedeflediklerini bildirdi.

Bu vizyon sayesinde sektöre yepyeni ürün ve hizmetler kazandırarak yön vermeye devam edeceklerini aktaran Yıldırım, gelişmiş teknoloji ve güçlü altyapılarıyla kazandıkları değerleri daha iyiye taşımayı sürdüreceklerini aktardı.

Yıldırım, QNB eFinans olarak tüm yatırımları tamamladıklarını ve geleceğe çok hazır olduklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"QNB eFinans olarak vizyonumuz her zaman sektörün öncü ve güvenilir firması olmak. Geldiğimiz noktada, birçok özel işe imza atarak, güvenilir altyapımız sayesinde uluslararası alanda birçok markayla iş birliği yaptık. Bulut yatırımlarımız, güçlü özelliklerimizi devam ettirebilmemiz bizler için çok önemli. Bu sebeple dijital dönüşümde globalde de öncü olan Vodafone Türkiye'den bulut altyapısı desteği alarak güçlerimizi birleştirdik. Hedeflerimiz daima çok yükseklerde, bu vizyonumuz sayesinde sektöre yepyeni ürün ve hizmetler kazandırarak yön vermeye devam edeceğiz."

