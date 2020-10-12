QNB Finansbank'tan ihracat yapan müşterilerine yeni bir hizmet - Son Dakika

QNB Finansbank'tan ihracat yapan müşterilerine yeni bir hizmet

12.10.2020 11:23
QNB Finansbank'tan ihracat yapan müşterilerine yeni bir hizmet, System.String[]

QNB Finansbank'ın KOBİ ve tüzel bankacılık müşterileri, banka şubesine gitmesine gerek kalmadan İhracat Bedeli Kabul Belgesini QNB Finansbank Dış Ticaret Tüzel İnternet Şube üzerinden düzenleyebilecek.

QNB Finansbank'ın KOBİ ve tüzel bankacılık müşterileri, banka şubesine gitmesine gerek kalmadan İhracat Bedeli Kabul Belgesini QNB Finansbank Dış Ticaret Tüzel İnternet Şube üzerinden düzenleyebilecek.

QNB Finansbank açıklamasına göre, Yeni İhracat Genelgesinde yapılan değişikliklerle birlikte Döviz Alım Belgesine bağlanma zorunluluğu kaldırılarak İhracat Bedeli Kabul Belgesi uygulamasıyla birlikte QNB Finansbank, müşterilerine Nisan 2020 itibarıyla bu hizmeti sunmaya başlamıştı.

QNB Finansbank, ihracat yapan müşterileri için İhracat Bedeli Kabul Belgesi işlemlerini bir adım daha ileri taşıyarak, KOBİ ve Tüzel Bankacılık İnternet Şubesi üzerinden verdiği bankacılık işlemleri arasına ekledi. İhracat yapan QNB Finansbank müşterileri, İhracat Bedeli Kabul Belgesi işlemlerini banka şubeleri dışında QNB Finansbank Tüzel İnternet Şubesi üzerinden de kolayca yapabilecek. 20 Eylül'de hayata geçen bu hizmetle birlikte ihracat yapan QNB Finansbank müşterileri, işlemlerini artık daha hızlı bir şekilde ilerletebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, bankacılık sisteminin tarihte hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde değiştiğini belirtti.

Tan, şunları kaydetti:

"QNB Finansbank olarak gelişen ve değişim hızı yükselen teknolojiler karşısında geleceği yakalamak istiyorsak hızlı olmak ve sadece müşteri beklentisini karşılamakla kalmayıp bunu birkaç adım öteye taşımak zorundayız. Bu bilinçle QNB Finansbank olarak, müşterilerimize sunduğumuz finansal desteklerin yanında hayata geçirdiğimiz ve sektörde öncü uygulamalarla da müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Son olarak dış ticaret yapan müşterilerimizin işlemlerini kolayca ve hızla yapabilmelerini sağladığımız bir yeniliği daha hayata geçirdik.

Öncesinde şubelere gitmeyi zorunlu kılan İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenleme işlemleri artık QNB Finansbank Tüzel İnternet Şube üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. İnternet şubemizin sunduğu bu kolaylık, müşterilerimizin işlemlerini hızla yapabilmelerine ve zaman yönetimi açısından avantajlı konuma gelmelerine aracılık ediyor. QNB Finansbank, hayatı kolaylaştıran yeni çözüm ve uygulamalar ile bankacılık sektöründe değişime öncülük eden bankalar arasında olmaya devam edecek."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Finansbank, İnternet, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi QNB Finansbank'tan ihracat yapan müşterilerine yeni bir hizmet - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Estetik mağduru genç kadının hayatı geçirdiği 6 ameliyatla kabusa döndü Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı, çatıdan çıkan köpek şaşırttı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı
Merih Demiral için 30 milyon euroya kadar teklif alan Juventus, 50 milyon euro istiyor Merih Demiral için 30 milyon euroya kadar teklif alan Juventus, 50 milyon euro istiyor         
11:44
Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor         
11:03
Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti         
10:18
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı         
10:10
5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu         
09:44
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı         
08:49
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 11:53:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: QNB Finansbank'tan ihracat yapan müşterilerine yeni bir hizmet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei