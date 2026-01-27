Queensland\'da Uçak Kazası: 2 Ölü

AVUSTRALYA'nın Queensland eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yerel saatle 06.00 sıralarında hafif bir uçağın düştüğü bildirildi. Gold Coast şehrinin kuzeyindeki özel bir pistin yakınlarında meydana gelen kazada uçaktaki 73 yaşındaki pilot ile yolcunun yaşamını yitirdiği belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.