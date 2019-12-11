Quentin Tarantino, Kill Bill 3'ü çekiyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Quentin Tarantino, Kill Bill 3'ü çekiyor - Son Dakika Magazin

Quentin Tarantino, Kill Bill 3'ü çekiyor

6 saat önce

ABD'li usta yönetmen Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini üstlendiği, Uma Thurman'ın yer aldığı Kill Bill serisinin 3'üncüsü yolda.

Quentin Tarantino, Kill Bill 3'ü çekiyor, System.String[]

ABD'li usta yönetmen Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini üstlendiği, Uma Thurman'ın yer aldığı Kill Bill serisinin 3'üncüsü yolda… Özel bir radyoya konuşan Tarantino, Kill Bill 2'nin üzerinden 15 yıl geçtiğini, ancak Thurman'ın canlandırdığı Gelin karakterinin hikayesinin henüz sona ermediğini söyledi.


Filmin 3'üncüsü ile ilgili fikri olduğunu söyleyen Tarantino, "Mantıksız bir macerayla gelmek istemem, çünkü Gelin bunu hak etmiyor. O, çok uzun ve zorlu bir savaş verdi" dedi.


Bu yıl Bir Zamanlar Hollywood'da filmi ile sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tarantino, Kill Bill 3'ün 3 yılda tamamlanabileceğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Quentin Tarantino, Uma Thurman, Kill Bill, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:44 
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