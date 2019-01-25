Son Dakika Haberleri: Quot;ingiltere'nin Ab'den Ayrılması İrlanda Adası'ndaki Barış Sürecine Zarar Verir"

Quot;ingiltere'nin Ab'den Ayrılması İrlanda Adası'ndaki Barış Sürecine Zarar Verir"

29 dakika önce

İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar Euronews'e verdiği özel röportajda Brexit sürecini ve İrlanda Adası'nda fiziki sınır ihtimalini değerlendirdi .

İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar Euronews'e verdiği özel röportajda Brexit sürecini ve İrlanda Adası'nda fiziki sınır ihtimalini değerlendirdi …

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/01/25/in...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:00 Kaynak: Youtube

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