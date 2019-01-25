Quot;ingiltere'nin Ab'den Ayrılması İrlanda Adası'ndaki Barış Sürecine Zarar Verir"
29 dakika önce
İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar Euronews'e verdiği özel röportajda Brexit sürecini ve İrlanda Adası'nda fiziki sınır ihtimalini değerlendirdi .
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:00 Kaynak: Youtube
Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı
Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı Yeniden Gündeme Geldi
Beşiktaş, Erzurumspor ile 1-1 Berabere Kaldı