Rabia Çerçi cinayetinde gözaltına alınan ikinci şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobilde Rabia Çerçi'nin (19) öldüğü, Nazif Genç'in de yaralandığı pompalı tüfekli saldırıya ilişkin gözaltına alınan A.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha önce olayla ilgili gözaltına alınan Hasan Hüseyin Demir, tutuklanmıştı.

Olay, geçen hafta çarşamba günü saat 02.00 sıralarında Manavgat ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Rabia Çerçi ile Nazif Genç'in içinde bulunduğu park halindeki plakası öğrenilemeyen otomobile, pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Nazif Genç ile Rabia Çerçi yaralandı. Hafif yaralanan Nazif Genç, Rabia Çerçi'yi otomobille Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak yapılan kontrolde Rabia Çerçi'nin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Nazif Genç ise tedaviye alındı. Rabia Çerçi'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırı gerçekleştirdiği öne sürülen Hasan Hüseyin Demir'i yakalayarak gözaltına aldı. Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen A.Y. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan A.Y., sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.