Rabia Naz'ın Babası Hastaneye Yatırılacak

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Yıllar Önce "Kendimi Alman Hissediyorum" Diyen Mesut Özil'in, Vatan Hesapsız Kitapsız Sevilir Paylaşımı Olay Oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var