Rabia Naz Vatan'ın babası serbest bırakıldı

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, baskı ve tehditte bulunarak hürriyeti tahdit, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorlamaları dolayısıyla gözaltına alınan şüpheli K.K, T.D, C.C. ile baba Şaban Vatan serbest bırakıldı.

Eynesil İlçe Emniyet Amirliği'ne işlemleri tamamlanmasının ardından Şaban Vatan ile K.K, T.D, C.C. Görele Adliyesi'ne getirildi. Sanıklar Cumhuriyet Savcılığı'nca nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ı müşteki Mürsel Küçükal'ın kendisine ve ikametine yaklaşmaması tedbiri koyarak serbest bıraktı.

K.K, T.D, C.C. ise yurt dışı çıkış yasağı ve müşteki Küçükal'ın kendisi ile ikametine yaklaşılmaması tedbiriyle serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Şaban Vatan, kızı Rabia Naz Vatan'ın ölümü sonrası süreçte adaletin en hassas şekilde bir sonuca varacağına inandıklarını belirterek, "Tabii ki gündemde olan isimler, ifade değişiklikleri, durumlar, biz bu durumlardan hep uzak duran kişiydik ve ben bunu twitterde defalarca zaten paylaştım. Olayı duyduğum zaman Meclis Araştırma Komisyonu Eynesil'e geldi cuma günü, cuma akşamı saat 02: 00'da yanlarından ayrıldık, en son görüşen kişi bendim." dedi.

"Maalesef Cumartesi akşamı gece 23: 00'da ifade değişikliği durumunu öğrendim." diyen Vatan, şöyle devam etti:

"Bu vahimliğe rağmen ben direkt Giresun İl Emniyet Müdürlüğümüze giderek bizzat merkezinden bilgi almaya gayret gösterdim ve aynı zamanda adı geçen Mürsel Küçükal ile asla muhattap olmak zaten istemedim, muhattap da olmadım ve evimin oraya gelmişlerdi, birileri oraya getirmişler, kamuoyunda zaten açıklanıyor, ben oraya daha sonradan gelmiştim, kızımın mezarlığından itibaren gelmiştim. Ben sadece ricada bulundum 'o ifade durumunu anlatır mısın ?' Anlattı, 'gösterebilir misin?' dedim gösterdi."

Vatan, "Hassasiyetle kızımın ardındaki durumu, adaletin üstünlüğünde devam edeceğim ve hiç bir zaman yargıya zarar getirecek durumlar içerisinde bulunmadan adaletin en hakkaniyetli şekilde sağlanması için gereken baba olarak ve anne olarak mücadelemizi devam ettireceğiz." diye konuştu.