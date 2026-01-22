Beşiktaş, Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın Benfica'ya transfer olduğunu duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "
"Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın SL Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Rafa Silva Benfica'ya Transfer Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?