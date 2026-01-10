Rahim Ağzı Kanseri Farkındalığı Artmalı - Son Dakika
Rahim Ağzı Kanseri Farkındalığı Artmalı

10.01.2026 11:57
Op. Dr. Sezer, serviks kanserinde erken teşhisin önemini vurguladı ve düzenli tarama önerdi.

Ocak ayı boyunca yürütülen Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında değerlendirmelerde bulunan Hayat Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Serra Sezer, rahim ağzı kanserine karşı düzenli tarama testleri ile HPV aşısının hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Serviks kanserinin erken dönemde teşhis edilmesi halinde tedavi başarısının yüzde 90'ın üzerine çıktığını belirten Op. Dr. Fatma Serra Sezer, bu kanser türünün düzenli kontroller sayesinde büyük oranda önlenebilir olduğuna dikkat çekti. Buna rağmen Türkiye'de hala geç evrede tanı alan vakalarla karşılaşıldığını ifade eden Op. Dr. Sezer, farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Rahim ağzı kanserinin başlıca nedeninin Human Papilloma Virüsü (HPV) enfeksiyonu olduğunu aktaran Op. Dr. Sezer, HPV'nin toplumda yaygın olduğunu ve bireylerin büyük bir kısmının yaşamlarının herhangi bir döneminde bu virüsle karşılaşabildiğini söyledi. Düzenli olarak yapılan smear ve HPV testlerinin, kansere dönüşme potansiyeli taşıyan hücresel değişiklikleri erken aşamada ortaya koyduğunu dile getirdi.

Kadınların 21 yaşından itibaren ya da cinsel olarak aktif olduktan sonra düzenli jinekolojik muayenelerini aksatmaması gerektiğini belirten Op. Dr. Fatma Serra Sezer, tarama testlerinin genellikle kısa sürede ve ağrıya neden olmadan uygulanabildiğini kaydetti. Erken evrede tespit edilen lezyonların, basit ve etkili tedavi yöntemleriyle tamamen ortadan kaldırılabildiğini söyledi.

HPV aşısının yalnızca kadınlar için değil, erkekler için de önemli bir koruyucu uygulama olduğunu vurgulayan Hayat Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Serra Sezer, aşının özellikle serviks kanserine yol açan yüksek riskli HPV tiplerine karşı güçlü bir bağışıklık sağladığını ifade etti. Aşının ideal olarak cinsel yaşam başlamadan önce yapılmasının önerildiğini, ancak ileri yaşlarda da koruyuculuğunu sürdürdüğünü belirtti.

Ocak ayının kadınların kendi sağlıklarını yeniden gözden geçirmeleri için önemli bir fırsat sunduğunu söyleyen Op. Dr. Fatma Serra Sezer, tüm kadınlara düzenli kontrollerini yaptırmaları, HPV aşısı hakkında bilgi almaları ve bedenlerinden gelen uyarı sinyallerini ciddiye almaları çağrısında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

