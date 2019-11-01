Rahim içi kanserinden kurtuldu, anne oldu

Mühendis Tuba Şenol (26) rahim içi kanserini yenip, başarısızlıkla sonuçlanan iki tüp bebek denemesi ardından normal yolla hamile kalarak, anne oldu. Kanseri yenip, kızını kucağına alan Tuba Şenol, hastalığını öğrenince hiç bebeğinin olmayacağı hissine kapıldığını belirterek, "Hiç çocuğum olmayacakmış gibi düşünmüştük. Şuan çok mutluyuz" dedi.

Balıkesir'de özel şirkette çalışan malzeme mühendisi Tuba Şenol, 4 yıl önce maden mühendisi İbrahim Şenol ile evlendi. 2 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle Balıkesir'de özel hastaneye giden Tuba Şenol'a rahim içi kanser tanısı konuldu. Tuba Şenol, doktorların yönlendirmesiyle Ankara'da kliğini bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Polat Dursun'a tedavi amacıyla başvurdu. Tuba Şenol'un rahmindeki tümör, Prof. Dr. Dursun'un yaptığı operasyonla alındı. Ardından da ilaç tedavisiyle kanserli hücre temizlendi. Hastalığın kendisini yenilememesi için çocuk yapması gerektiği söylenen Tuba Şenol, tüp bebek tedavisine başladı. Üst üste yapılan 2 denemeye rağmen olumu sonuç alamayan Tuba Şenol, geçen Mart ayında normal yol ile hamile kaldığını öğrendi. Umutları tükenmek üzereyken 29 Ekim'de dünyaya gelen 'Elif Ada' ismini verdikleri kızlarını kucaklarına alan çift, büyük mutluluk yaşadı.

'HİÇ ÇOCUĞUM OLMAYACAKMIŞ GİBİ DÜŞÜNDÜK'

Kanserden kurtularak anne olan Tuba Şenol, hastalığını öğrenince hiç bebeğinin olmayacağı hissine kapıldığını söyledi. Tuba Şenol, "Rahmimde kanser olduğunu öğrendiğimiz gün çok kötüydü. Ben hiç tedavi olamayacağımı düşündüm. Hatta rahmimin alınmasından bile bahsedilmişti ve durum benim için çok kötüydü. Hiç çocuğum olmayacakmış gibi düşünmüştük. Polat hoca sayesinde bu durumu aştık. Şuan çok mutluyuz. Kızım 29 Ekim'de dünyaya geldi" diye konuştu.

BABA: ÇOK MUTLUYUZ

Eşinin hastalığını öğrendiklerinde yıkıldıklarını anlatan İbrahim Şenol ise "Çocuğumuz olmasını çok istiyorduk. Böyle bir şey de duyunca kulaktan dolma bilgilerle de eşimin rahminin alınacağını ve hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağımızı düşünüyorduk. Fakat Ankara'ya geldik ve tedavi olduk. Bugün kızımızı kucağımıza aldık. Eşim çok şükür hastalığı yendi, ardından da sağlıklı bir evlat verdi bana, çok mutluyuz" dedi.

'MENOPOZ SONRASI DÖNEMİ HASTALIĞIDIR'

Prof. Dr. Polat Dursun, rahim kanserinin dünyada en sık görülen jinekolojik kanser türlerinden olduğunu belirterek, "Daha çok ortalama 63 yaş civarında görülmekte ve menopoz sonrası dönemi hastalığıdır. Fakat hastaların yüzde 20'sinde menopozdan önce de görülebilir. Bu tür durumlarda normalde rahmin alınması gerekir. Fakat çocuk isteği olan hastalarda bu kabul edilebilir bir yaklaşım değildir" ifadesini kullandı.

'BU TÜR HASTALAR HEMEN GEBE KALMALI'

Prof. Dr. Dursun, Tuba Şenol'a henüz 26 yaşında düzensiz adet kanaması ve rahim duvarı kalınlaşması nedeniyle yapılan biyopsilerinde rahim kanseri teşhisi konulduğunu hatırlatarak, "Bu tür hastalarda rahim içindeki tümörü çıkartıp ardından tıbbi tedavi uygulanarak başarılı sonuçlar elde edilir. Rahim içerisinden tümörü çıkardık ardından kendisine 3 ay arayla iki kez ilaç tedavisi uyguladık. Bu tür hastaların hemen gebe kalmasını istediğimizden iki kez tüp bebek yöntemi uyguladık; fakat tüp bebekte istediğimiz sonuçları elde edemedik. Fakat hastamız en sonunda kendiliğinden gebe kaldı ve bu da bizim için çok sevindirici bir haber oldu" diye konuştu.

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Kaan ULU/ANKARA, -