Rahmi Koç kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rahmi Koç kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı - Son Dakika Ekonomi

Rahmi Koç kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı

6 saat önce

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı.

Rahmi Koç kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı, System.String[]

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı.

Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırılmıştır.

"Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir.

"Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir."


Koç Holding, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:31 Kaynak: DHA
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