Rahşan Ecevit'in vefatı - Son Dakika
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Rahşan Ecevit'in vefatı

6 saat önce

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Tansu Çiller, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) hayatını kaybeden Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı yayımladı.

Rahşan Ecevit'in vefatı, System.String[]

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Tansu Çiller, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) hayatını kaybeden Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çiller, mesajında, "Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in hayat arkadaşı, Demokratik Sol Parti'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Rahşan Ecevit hanımefendinin vefatından üzüntü duydum. Allah'tan kendisine rahmet diliyor, sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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