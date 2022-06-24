Rahvan atçılar devletten yem desteği istiyor - Son Dakika
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Rahvan atçılar devletten yem desteği istiyor

24.06.2022 23:13

Rahvan atçılar devletten yem desteği istiyor Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu: "Yem fiyatlarında artışı sebebiyle atlarına bakmakta güçlük çekiyoruz" Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu, rahvan atçıların devletten yem desteği beklediğini bildirdi.

Rahvan atçılar devletten yem desteği istiyor

Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu:

"Yem fiyatlarında artışı sebebiyle atlarına bakmakta güçlük çekiyoruz"

KÜTAHYA - Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu, rahvan atçıların devletten yem desteği beklediğini bildirdi.

Yem fiyatlarında artışı sebebiyle atlarına bakmakta güçlük çektiklerini dile getiren Babanoğlu, ata sporunu yaşatmak büyük bir özveride bulunduklarını belirtti. Babanoğlu, "Yıllardan beri ata sporumuzu yapmaya çalışıyoruz. Türkiye genelinde rahvan atçılar olarak yarışlar düzenliyoruz. Türkiye'de illerimizi temsil ediyoruz. Bu ata sporumuzu birbirimize yaşatmak, bizden sonraki nesle aktarmak için büyük çabalar harcıyoruz. Ama bu çabalarımızı harcarken artık yem fiyatlarında çok sıkıntı yaşamaya başladık. Türkiye genelindeki tüm rahvan atçı arkadaşlarımız yem fiyatlarına bakamaz oldular, atlarımızda sıkıntı yaşamaya başladık. Biliyoruz ki ülkemizin ekonomik sıkıntıları var, ama biliyoruz, atlarımız bilmiyor. Biz buradan tüm idareciler yöneticiler, bilhassa Cumhurbaşkanımız bizim sesimizi duysun. Federasyonlarımızdan biz destek alamıyoruz. Yem konusunda hiçbir destekleri yok. Sadece koltuk kavgası var. Artık biz de Cumhurbaşkanımızdan Türkiye genelindeki rahvan atlarımıza yem desteği verilsin istiyoruz. Hakikaten sıkıntılı durumdayız. Yani atlarımızın çektiği çileleri biz biliyoruz. Yanlış olur diye bazı şeyleri duygu sömürüsü yapmıyoruz. Atlarımızın durumu iyi değil. Lütfen sesimizi duyun artık. Biz ekonomik krizleri aşarız insanız, eksik yeriz, az yeriz ama atlara eksik veya az yem vermemiz olmaz. Türkiye'deki tüm rahvan atçılar adına konuşuyorum. Cumhurbaşkanımdan atlarımıza yem desteği istiyoruz. Herkes mağdur. Devletimizin çiftçiye ve hayvancılara destek verdiğini biliyoruz. Ama Türkiye'deki rahvan atçılara hiçbir yerden destek verilmiyor. Bizler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kayıtlarında varız, onlarla işbirliği yaparak yem desteği verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Sarıgül, Suriye sınırından af çağrısını yineledi Sarıgül, Suriye sınırından af çağrısını yineledi Rahvan atçılar devletten yem desteği istiyor Rahvan atçılar devletten yem desteği istiyor
Kaynak: İHA

Atlı Spor Kulübü, Türkiye, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rahvan atçılar devletten yem desteği istiyor - Son Dakika

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