Raja Rajamannar'ın 'Kuantum Pazarlama' kitabı yayımlandı - Son Dakika

Yayıncılık hayatına Philip Kotler'in "Pazarlama 5.0" kitabıyla başlayan Nişantaşı Üniversitesi Yayınları, bu kez iş dünyasının öncü ismi Raja Rajamannar'ın "Kuantum Pazarlama" kitabını okurlarla buluşturuyor.

Uluslararası büyük ölçekli kurumlarda liderliğiyle tanınan, Mastercard CMO'su Raja Rajamannar, Kuantum Pazarlama'da sürekli değişim halindeki bir sektörde doğru pazarlama stratejilerini uygulayarak gelişmek isteyenlere kitabıyla kaynaklık etmeyi amaçlıyor.

KUANTUM PAZARLAMA ÖNEM KAZANDI

Teknolojinin hızla değiştiği, toplumların da bu değişime ayak uydururken dönüşüm geçirdiği bir çağda olduğumuza değinen Raja Rajamannar, pazarlamada beşinci paradigma dönemini yaşadığımızı ve artık iş dünyasında kuantum pazarlamayla birlikte kuantum CMO'larının önem kazandığını açıklıyor. Rajamannar, bu yeni dönemde gündemde kalabilmek ve başarılı bir CMO olmak için işletmecilere rehberlik ediyor.

Raja Rajamannar'ın yeni çerçeveler ve yaklaşımlarla dolu kitabı Kuantum Pazarlama, akademik yayınlarını iş dünyasının kıymetli kitaplarıyla buluşturmayı hedefleyen Nişantaşı Üniversitesi Yayınları'nın ikinci kitabı.