Üye Girişi
Raja Rajamannar'ın 'Kuantum Pazarlama' kitabı yayımlandı - Son Dakika

Raja Rajamannar'ın 'Kuantum Pazarlama' kitabı yayımlandı

25.01.2022 13:18
Raja Rajamannar'ın 'Kuantum Pazarlama' kitabı yayımlandı

Yayıncılık hayatına Philip Kotler'in "Pazarlama 5.0" kitabıyla başlayan Nişantaşı Üniversitesi Yayınları, bu kez iş dünyasının öncü ismi Raja Rajamannar'ın "Kuantum Pazarlama" kitabını okurlarla buluşturuyor.

Yayıncılık hayatına Philip Kotler'in "Pazarlama 5.0" kitabıyla başlayan Nişantaşı Üniversitesi Yayınları, bu kez iş dünyasının öncü ismi Raja Rajamannar'ın "Kuantum Pazarlama" kitabını okurlarla buluşturuyor.

Uluslararası büyük ölçekli kurumlarda liderliğiyle tanınan, Mastercard CMO'su Raja Rajamannar, Kuantum Pazarlama'da sürekli değişim halindeki bir sektörde doğru pazarlama stratejilerini uygulayarak gelişmek isteyenlere kitabıyla kaynaklık etmeyi amaçlıyor.

KUANTUM PAZARLAMA ÖNEM KAZANDI

Teknolojinin hızla değiştiği, toplumların da bu değişime ayak uydururken dönüşüm geçirdiği bir çağda olduğumuza değinen Raja Rajamannar, pazarlamada beşinci paradigma dönemini yaşadığımızı ve artık iş dünyasında kuantum pazarlamayla birlikte kuantum CMO'larının önem kazandığını açıklıyor. Rajamannar, bu yeni dönemde gündemde kalabilmek ve başarılı bir CMO olmak için işletmecilere rehberlik ediyor.

Raja Rajamannar'ın yeni çerçeveler ve yaklaşımlarla dolu kitabı Kuantum Pazarlama, akademik yayınlarını iş dünyasının kıymetli kitaplarıyla buluşturmayı hedefleyen Nişantaşı Üniversitesi Yayınları'nın ikinci kitabı.


YORUMLAR
500

Nişantaşı Üniversitesi, Philip Kotler, Mastercard, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Raja Rajamannar'ın 'Kuantum Pazarlama' kitabı yayımlandı - Son Dakika


İstanbul'da bu gece ve yarın gece Marmaray ücretsiz hizmet verecek İstanbul'da bu gece ve yarın gece Marmaray ücretsiz hizmet verecek         
13:22
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu! Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu!         
12:49
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada         
11:54
Beşiktaş'ta yasağa uymayıp trafiğe çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı! Beşiktaş'ta yasağa uymayıp trafiğe çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı!         
11:34
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16

Son Dakika Haberleri
13:14 İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı! Gece 02,00'ye kadar metroya binebilirsiniz
13:13 Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!
13:12 İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!
12:54 Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı
12:49 NASA'dan kritik soru! Cevabı bilene 1 milyon dolar veriyorlar
11:17 Sakaryalıların yaptığı kardan cemaat görenleri şaşırttı!
12:31 Kemal Kılıçdaroğlu tekrar dede oldu! Aileye ikiz bebekler katıldı!
12:23 İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan tepki: İBB, 100 devletten daha fazla ekipmana sahip
12:16 Yapılan zam sonrası kontak kapatmışlardı! Trendyol kuryelerinin eylemi ülke geneline yayıldı
12:07 Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 13:26:56. #1.13#
SON DAKİKA: Raja Rajamannar'ın 'Kuantum Pazarlama' kitabı yayımlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement