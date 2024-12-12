Rakamı Fatih Altaylı duyurdu! Fatih Portakal'ın aldığı maaş dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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Medya

Rakamı Fatih Altaylı duyurdu! Fatih Portakal'ın aldığı maaş dudak uçuklatıyor

Rakamı Fatih Altaylı duyurdu! Fatih Portakal\'ın aldığı maaş dudak uçuklatıyor

Sözcü TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal'ın aldığı ücretin kanalda büyük krize neden olduğu iddiaları konuşulurken Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Altaylı, Portakal'ın aylık maaşının 14 milyon lira olduğunu ifade etti.

12.12.2024 10:34
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Son dönemlerde Sözcü TV'de Ebru Baki ve Genel Yayın Yönetmeni Alişer Delek gibi üst düzey isimlerin istifası medya gündemine bomba gibi düştü. Kanalda yaşanan bu huzursuzluğun perde arkasında ise Fatih Portakal'ın aldığı astronomik maaşın olduğu öne sürüldü.

AYLIK MAAŞI 14 MİLYON LİRA

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın aylık maaşının 14 milyon lira seviyelerinde olduğunu ve bunun da kanaldaki üst düzey isimleri rahatsız ettiğini öne sürdü.

"OLAYLARIN KAYNAĞI FATİH PORTAKAL'IN MAAŞI"

Fatih Altaylı, konuyla ilgili açıklamasında "Sözcü'de bir şeyler oluyor. Tam ne olduğunu da bilmiyoruz. Olayların kaynağının Fatih Portakal'ın orada aldığı maaş olduğu söyleniyor. Bunun da kurumda ciddi bir rahatsızlık yarattığı ve istifa ettiği konuşuluyor" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Medya Rakamı Fatih Altaylı duyurdu! Fatih Portakal'ın aldığı maaş dudak uçuklatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cihan Çelik:
    Hakediyo adam ülkenin yarısına fakir edebiyatını yutturuyo 19 11 Yanıtla
  • Memduh Çoban:
    inandırıcı değil yıllık ücreti olabilir. 8 4 Yanıtla
  • Berker:
    Kanal aylık 14 milyonu nereden bulutta ödüyor. Araştırmak lazım 8 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    14 milyon diyor asparagas 4 1 Yanıtla
  • İbrahim Yıldırım:
    Kanal o kadar kazanmıyor aylık yalan haber . 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Rakamı Fatih Altaylı duyurdu! Fatih Portakal'ın aldığı maaş dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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