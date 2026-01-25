Rakka'da YPG'ye Tepki: Aileler Yakınlarını Bekliyor

Terör örgütü YPG'nin bir dönem işgal ettiği Rakka'da alıkoyduğu ve Aktan Hapishanesi'nde tuttuğu yakınlarını endişeyle bekleyen Suriyeli aileler, yeni dönemde YPG'den kimsenin görev almasını istemediklerini belirtiyor.

Suriye Ordusu, YPG'nin işgal ettiği bölgelere başlattığı operasyonlarla Suriye topraklarının önemli bir bölümü terörden arındırdı. Suriye Ordusu ve YPG'nin karşı karşıya geldiği noktalardan birisi Aktan Hapishanesi oldu. Suriye Ordusu, Rakka'da bulunan Aktan Hapishanesi'nde terör örgütü YPG güçlerini kuşattı. Taraflar arasında süren müzakerelerin ardından varılan anlaşma üzerine YPG militanları 23 Ocak'ta bölgeden ayrıldı.

Aktan Hapishanesi, YPG'nin terör örgütü DEAŞ unsurlarını ve bölgeden alıkoyduğu diğer Suriyelileri tuttuğu bir nokta olarak biliniyordu. Suriye yönetiminin, 24 Ocak'ta Aktan Hapishanesi'nden serbest bıraktığı çocukların "elektrik verilerek işkence gördüklerini" anlatması YPG'nin uygulamalarını bir kez daha ortaya çıkardı.

Rakka'nın kent merkezinde geleneksel kıyafetleri içinde kadın, yaşlı, çocuk yüzlerce kişi YPG'nin alıkoyduğu yakınlarını endişeyle bekliyor.

Rakka sakini Muhammed Sıgeyr en-Nehar, AA muhabirine, YPG'nin altı ay önce alıkoyduğu 20 yaşlarındaki oğlunu beklediğini belirterek "Oğlum Şam'da Suriye Ordusu askerleri ve aşiret üyeleriyle fotoğraf çektirdi. Onu orduya katılmak ve Süveyda beldesine gitmekle suçladılar." dedi.

Oğlunun Aktan Hapishanesi'nde tutulduğunu ve iki defa ziyaret ettiğini paylaşan Nehar, "ziyaretlerinde başlarında militanların beklediğini ve oğlunun durumunu öğrenemediğini" belirtti.

Nehar, "YPG bize kötü muamele etti, oğlumun serbest kalması için bin dolar rüşvet istedi." dedi.

Suriye ordusunun gelmesinden mutlu olduğunu belirten Nehar, oğlunu gördüğünde sarılıp öpmek istediğini, onu özlediğini ifade etti.

Haseke'nin Rasülayn beldesinden Abdurrahman isimli Suriyeli, babasının 2016'da kardeşi o dönemde Özgür Suriye Ordusu'na mensup olduğu için YPG tarafından kontrol noktasında alıkonulduğunu belirtti.

Bugün 74 yaşında olan ve 10 yıldır YPG tarafından alıkonulan babasına kavuşmayı bekleyen Abdurrahman, "Ben buralı değilim. Bir haftadır Aktan Hapishanesi önünde bekliyorum. Hiçbir şeyimiz kalmadı, hapishaneler, YPG, terör örgütlerinin ardında babamı arıyoruz. (YPG) İnsan hakları, çocuk, kadın hakları diyor. Hapishaneden 10 yaşında, 7 yaşında çocuklar çıkıyor. Bu el-Kaide'ye mi mensup, hırsız mı, terörist mi ne yapmış? Birilerini alıyorlar sonra ailelerden haraç istiyorlar." diye konuştu.

"Allah'tan ümit kesilmez" ifadesini kullanan Abdurrahman, 5 senedir babasından haber alamadığını sadece babasının akıbetini öğrenmek istediğini vurguladı.

Harruba Muhammed de Tabka'da kontrol noktasında YPG tarafından "petrol kaçakçılığı" suçlamasıyla 5 ay önce alıkonulan oğlundan haber almaya çalıştığını ama bir türlü ulaşmadığını belirtti.

Terör örgütü ailelerden sevdiklerini serbest bırakmak için binlerce dolar rüşvet istedi

Mahmud Hasan Hicazi, oğlunun 8 yıl önce Münbic'ten YPG tarafından alıkonulduğunu, önce Ayn el-Arap (Kobani) sonrasında Tabka, en son da Aktan Hapishanesi'ne nakledildiğini belirterek bir süre boyunca oğlunu ziyaret edebildiğini belirtti.

Aktan Hapishanesi'ndeki listelerde oğlunun isimini gördüğünü ve "herkesin evladının serbest kalmasını" ümit ettiğini dile getiren Hicazi, "Terör çeteleri YPG bize ne hayır etti, ne memlekette huzur bıraktı, burayı yıktı geçti sadece çıkarı için buradaydı. Kiminden 10 bin dolar, kiminden 15 bin dolar istedi ve bu da sonunda yalan çıktı. Kader ve kazaya iman ettik, bu da (oğlum) onun kaderiymiş. Onu 8 yıla mahkum ettiler, 7 yıl ve biraz oldu, inşallah o ve tüm ümmeti Muhammed serbest kalır." ifadesini kullandı.

Hicazi, Rakka'nın kurtuluşunun ardından yaşadıkları duyguları şu sözlerle anlattı:

"Sevinç duyduk ne olsun? (Hapishaneye) Ziyarete gittiğimizde bile zillet yaşıyorduk. Kapıda iki, üç saat bekletirlerdi, üstünü ararlar, diğeri gelir sana kötü söz eder, ziyaret dediğin de beş dakika. Kötü muamele ki öyle bir derece. Allah'tan bu kurtuluşun güzel bitmesini istiyoruz. Ülkene, ailene, insanlarına dönersin. Rakka'ya gelemez olmuştuk, buraya geldik mi başımıza bir şey gelir diye düşünüyorduk. Para gönderirdik ulaşır, ulaşmaz bilemezdik. Aylardan bir ay iki dakika telefonla arar. 'Nasılsın babacım, Elhamdülillah, iyiyim, sen nasılsın iyiyim.' Bu kadar."

Hicazi, "Oğluma kavuşunca onu kucaklayacağım, sarılacağım, onu öpeceğim." dedi.

Hicazi, "Suriye Ordusu'na Aktan Hapishanesi'ni terör örgütü YPG'den kurtarırken sabırlı ve hikmetli davrandığı ve oradaki insanların canını riske atmadığı için teşekkür ettiğini" dile getirdi.

"YPG'den kimseyi istemiyoruz"

Kardeşi YPG tarafından mali anlaşmazlık nedeniyle alıkonulan Bedi, şikayetçinin hakkından vazgeçmesi ve YPG'nin sözde birimi tarafından "beraat kağıdı" verilmesine rağmen kardeşinin YPG tarafından darbedilerek ayaklarının kırıldığını anlattı.

Bedi, kardeşini en son mahkemede gördüğünü, YPG'nin kardeşini serbest bırakmak için para istediğini vurguladı.

Hapishaneye kardeşini görmek için gittiğinde YPG militanları tarafından kendilerine ateş açıldığını belirten Bedi, "Bizler (YPG) bu bayrağın ve buna mensup kişilerin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Bunlarla çalışan her memurun değiştirilmesini istiyoruz, çiftçi derneği, o veya bu, bunlarda (YPG) kim ne görev aldıysa, bunlarla çalışıyorsa onun da koltuğunda oturmasını istemiyoruz. Yeni yüzler görmek istiyoruz. Yeter artık bıktık." diye konuştu.