Ramallah'da Filistinli Askerlerin Ateşiyle Yaralandı
Ramallah'da Filistinli Askerlerin Ateşiyle Yaralandı

25.01.2026 18:36
Ramallah'ta İsrail askerlerinin açtığı ateşle 34 yaşındaki Filistinli ağır yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır şekilde yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail hükümetiyle irtibatı sağlayan Filistin Sivil İşler Kurumundan alınan bilgiye dayanarak yaptığı açıklamada, olaya ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeyindeki Uyun el-Haramiye bölgesinde açtığı ateş sonucu 34 yaşındaki Ömer Hicazi'nin yaralandığı belirtildi.

Saldırının ardından hayatını kaybettiği yönünde ilk bilgilerin paylaşıldığı Filistinlinin, yapılan müdahaleyle hayata döndürüldüğü, durumunun kritik olduğu ve Kudüs'teki Shaare Zedek Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Aracına İsrail güçlerince ateş açıldı

Filistin resmi ajansı WAFA, söz konusu Filistinlinin, Uyun el-Haramiye Kavşağı yakınlarında aracına İsrail güçlerince açılan ateş sonucu yaralandığını duyurdu.

İsrail polisi ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "hızla ilerleyen bir aracın tespit edildiğini ve trafik ekiplerinin sürücüye dur ihtarında bulunduğunu" iddia etti.

Açıklamada, olay yerindeki polisin araca yaklaştığı sırada "sürücünün aracı polisin üzerine doğru sürdüğü, bunun üzerine güvenlik güçlerinin ateş açtığı ve sürücünün ise kaçmaya çalıştığı" öne sürüldü. Ayrıca sürücünün aracı geri manevra yaparken beton bariyere çarptığı da iddia edildi.

İsrail askerleri Beytullahim'de bir Filistinliyi darbetti

Öte yandan İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim'in Hıdr beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Beldenin bazı mahallelerinde konuşlanan İsrail güçlerinin, 22 yaşındaki Zeyn Muhammed İsa'yı birkaç saat alıkoyduktan ve darbettikten sonra serbest bıraktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda, aralarında eski bir tutuklunun da bulunduğu 11 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Ramallah, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

