Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi

TİCARET Bakanlığı, ramazan ayı öncesi İstanbul 'da restoran, fırın ve kasaplara yönelik fahiş fiyat denetimi yaptı. Denetimlere katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Fiyat etiketi açısından tespit ettiğimiz aykırılıklara 3 bin 973 TL idari işlem yapıyoruz her bir ürün için. Özellikle fahiş fiyat olduğunu düşündüğümüz ürünlere de yönelik 1 milyon 806 bin 177 TL üst limitten idari işlem uygulayacağız" dedi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla ramazan ayı öncesi İstanbul'da 38 ekip ve 89 personel ile denetim yaptı. İstanbul'da yapılan denetimlere İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe'de katıldı. Restoran, kasap ve fırınlarda 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren 'Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le zorunlu hale getirilen, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne konulmasına ilişkin denetim yapıldı. Denetimlerde açıklama yapan Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Temel amacımız burada vatandaşımızın aldatılmaması, aldanmaması; bu doğrultuda denetim yapıyoruz. Fiyat etiketi açısından tespit ettiğimiz aykırılıklara 3 bin 973 TL idari işlem yapıyoruz her bir ürün için. Özellikle fahiş fiyat olduğunu düşündüğümüz ürünlere de yönelik 1 milyon 806 bin 177 TL üst limitten idari işlem uygulayacağız" dedi.

'FAHİŞ FİYATLI ÜRÜNLERE 1 MİLYON 806 BİN 177 TL CEZA'

Ramazan ayının yaklaşmasıyla denetimlerin yoğunlaşarak devam ettirildiğini söyleyen İsmail Menteşe, "Ticaret Bakanlığı olarak sene boyunca denetimlerimize devam etmekteyiz. Ama özel zamanlarda özel sektörlere yönelik de denetimlerimizi artırıyoruz. Bugün de bu denetimlerimizden birisindeyiz. Mübarek Ramazan ayı öncesi özellikle gıda denetimlerimizi yoğunlaştırdık. O nedenle perakende sektörü başta olmak üzere gıda toptancıları, gıda halleri, sebze meyve halleri olmak üzere tüm alanlarda Ticaret Bakanlığı olarak denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Bu denetimlerimizde temel amaç burada vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak, ekonomik çıkarlarını korumaktır. Bu doğrultuda da vatandaşlarımızı yanıltıcı, özellikle fiyat etiketi yönünden ve fahiş fiyat yönünden ürünleri incelemekteyiz. Burada fiyat etiketinde olması gereken yönetmelik doğrultusunda birtakım özellikler var. Bunlar var mı yok mu onlara bakıyoruz. Temel amacımız burada vatandaşımızın aldatılmaması, aldanmaması; bu doğrultuda denetim yapıyoruz. Fiyat etiketi açısından tespit ettiğimiz aykırılıklara 3 bin 973 TL idari işlem yapıyoruz her bir ürün için. Özellikle fahiş fiyat olduğunu düşündüğümüz ürünlere de yönelik 1 milyon 806 bin 177 TL üst limitten idari işlem uygulayacağız. Burada bizim bu sektörlerde bu işletmenin 11'inci aydaki, 12'nci aydaki ürünlerinin fiyatları şu an elimizde. Şu anda fiyatları alıyoruz. Burada makul olmayan durumlar tespit edersek bu idari işlemleri uyguluyoruz. O nedenle özellikle kampanyalı satış dediğimiz, fiyat reklam yoluyla veya satış metotları üzerinden vatandaşlarımızın aldatılmasına yönelik tespitler yaparsak onların cezaları da yaklaşık 99 bin 339 TL'den 39 milyon 916 bin TL'ye kadar idari yaptırım uygulanıyor. Paylaşma ayı, yardımlaşma ayı olan Ramazan ayında özellikle vatandaşlarımızı az da olsa aldatmaya kalkan, fırsatçılık yapan işletmelerimizi bu konuda uyarıyoruz. İdari işlemlerimizi en üst rakamdan değerlendireceğiz. O nedenle bu konuda bir mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızı başta Alo 175 Gıda Danışma Hattımızdan başlamak üzere yine e-Devlet üzerinden Bakanlığımızın Haksız Fiyat Uygulaması var; buna da şikayetlerini iletebilirler. Biz onlar adına da bu konuyu yerinde inceleyip denetleyeceğiz. Bugün 32 ilçede denetim yapıyoruz. Yaklaşık 38 ekibimiz var. 89 arkadaşımızla bu denetimlerimizi bugün gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.