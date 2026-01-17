Ramazan Yılmaz ve Emre Kaplan\'dan Bisiklet Kupasında Başarı

Portekiz'de düzenlenen Uluslararası Artur de Lopez Pist Bisikleti Kupası'nda mili sporcular Ramazan Yılmaz ve Emre Kaplan, 23 yaş altında ilk iki sırayı elde etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre Anadia kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı sporcular, 23 yaş altı elimination mücadelesinde kürsüyü paylaştı.

Yarışta milli takım sporcularından Ramazan Yılmaz birinci, Emre Kaplan ise ikinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Müftüoğlu, uluslararası derecelerin genç sporcular için büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.