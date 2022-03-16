Ramazanın müjdecisi Berat Kandili yarın idrak edilecek - Son Dakika
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Ramazanın müjdecisi Berat Kandili yarın idrak edilecek

16.03.2022 10:57
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili yarın idrak edilecek

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili yarın idrak edilecek.

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili yarın idrak edilecek.

Berat Kandili, 2 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

İslam'a göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandiline ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, AA muhabirine, beratın Kur'an-ı Kerim'de "suçsuzluk" ve "kurtuluş belgesi", hadislerde ise günahlardan kurtulma anlamlarına geldiğini söyledi.

Hz. Muhammed'in berat gecesini ibadetle geçirmeyi, gündüzünde ise oruç tutmayı tavsiye ettiğini ifade eden Kapukaya, Hz. Muhammed'in berat gecesinde Müslümanların günahlarının bağışlanacağını buyurduğunu dile getirdi.

Allah'ın berat gecesinde kullarının kendisine dua etmesi ve yakınlaşmasını istediğini anımsatan Kapukaya, "Berat gecesi bir rahmet ve mağfiret gecesidir." dedi.

Berat'ın ramazan ayının habercisi olduğunu aktaran Kapukaya, "Berat gecesi ramazan öncesi bir eşiktir ve insanlara bir uyarıdır. Buradaki uyarı manevi anlamda bir uyarıdır. Bu gece, insanlara ramazan ayının geldiğini ihtar eden bir gecedir." ifadelerini kullandı.

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Başkan Gülsoy: 'Berat gecesi, rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir ' Başkan Gülsoy: 'Berat gecesi, rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir ' Tanoğlu: 'Berat Kandiline ulaşmış olmanın manevi hazzını yaşıyoruz' Tanoğlu: 'Berat Kandiline ulaşmış olmanın manevi hazzını yaşıyoruz'

Berat Kandili, Hz Muhammed, İslam, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ramazanın müjdecisi Berat Kandili yarın idrak edilecek - Son Dakika


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