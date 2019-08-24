Son Dakika Haberleri: Ramil Guliyev, Paris'te ikinci oldu
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Ramil Guliyev, Paris'te ikinci oldu

1 saat önce

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig'in 12. etabında milli sporcu Ramil Guliyev, ikincilik elde etti.

Ramil Guliyev, Paris'te ikinci oldu, System.String[]

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig'in 12. etabında milli sporcu Ramil Guliyev, ikincilik elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen etapta erkekler 200 metrede piste çıkan dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Guliyev, 20.01'lik derecesiyle yarışı ikinci sırada tamamladı.

ABD'li atlet Noah Lyles'ın 19.65 ile birinciliğe uzandığı yarışta, Kanadalı Aaron Brown ise 20.13 ile üçüncü oldu.

Kayhan Özer, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes ve Aykut Ay'ın yer aldığı 4x100 metre kategorisinde mücadele eden Türkiye Bayrak Takımı ise 39.00'lık derecesiyle yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Bayrak yarışını, Kanada, 38.26 ile birinci, Fransa ise 38.67 ile ikinci sırada tamamladı.

Atletizm Federasyonları Birliği, Ramil Guliyev, Değerli Taş, Paris, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:26 Kaynak: AA
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