Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Ibrox
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)
Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi, Morelos, Kent
Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao
Sarı kart: Dk. 29 Elabdellaoui (Galatasaray)
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın, İskoçya temsilcisi Rangers ile yaptığı play-off turu mücadelesinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
9. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli, topu almak istedi. Kaleci McGregor, Feghouli'den önce meşin yuvarlağın sahibi oldu.
20. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Feghouli, gelişine topa vurdu. Meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.
32. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasında top son olarak Marcao'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcunun kale içine göndermek istediği top, Goldson'dan döndü. Rangers savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 20:57 - Kaynak: AA
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