Rap müzik sanatçısı Aydemir, Fildişili Sahili'nde Kur'an kursu öğrencileriyle ilahi okudu - Son Dakika
Üye Girişi

Rap müzik sanatçısı Aydemir, Fildişili Sahili'nde Kur'an kursu öğrencileriyle ilahi okudu

16.04.2022 11:22

Rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Fildişi Sahili'nin Abidjan kentindeki eğitim merkezinde öğrencilerle ilahiler okudu.

Rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Fildişi Sahili'nin Abidjan kentindeki eğitim merkezinde öğrencilerle ilahiler okudu.

Aydemir, TDV Genel Müdürü İzani Turan ve beraberindeki heyetle eğitim merkezindeki Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti.

Burada Türkiye'den getirdiği hediyeleri öğrencilere takdim eden Aydemir, daha sonra çocuklarla birlikte Arapça ilahiler söyledi.

"Türk milletinin emanetlerini doğru yerde, doğru insanlara teslim ettik"

Aydemir, AA muhabirine, TDV'nin Fildişi Sahili genelinde düzenlediği ramazan organizasyonunun çok iyi geçtiğini, Türk milletinin emanetlerini doğru yerde, doğru insanlara teslim ettiklerini belirtti.

Öğrenciler tarafından ilahiler ve tekbirlerle karşılandıklarını, onlara hediyeler verdiklerini aktaran Aydemir, "Türkiye'de okumak isteyen var mı?" diye sorduklarında tüm çocuklarını elini kaldırdığını anlatarak "İnşallah ümmetin birer ferdi olan bu kardeşlerimiz de gelip ülkemizde okuyacaklar ve gelip Fildişi Sahili'nde faydalı bireyler olacaklar. Bizi bu hayra ortak ettikleri için Türk halkına ve TDV'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Afrika'daki çocukların sadece ekonomik değil, kültürel olarak da sömürüldüğünü dile getiren Aydemir, "Biz dünyada haksızlığa uğrayan fakir çocuklar için 'Yere Batsın' diye parça yaptık. Pandemi sürecinde yurt dışına çıkışlar yasak olduğu için parçanın lansmanını Suriye'deki kardeşlerimizle yapmıştık. Bu parça Afrika'daki kardeşlerimiz için de yazıldı." diye konuştu.

Rap müziğin Afro-Amerikalıların bulduğu bir müzik türü olduğunu belirten Aydemir, "Aslında onların müziğini yapıyorum. Bir sanatçı olarak ileride yapacağım parçalarda buradaki yaşadıklarım da yer edinecek." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir, çocuklarla beraber olmanın, onlarla ramazanı paylaşmanın verdiği mutluluğu dile getirdi.

Rap müzik sanatçısı Aydemir, Fildişili Sahili'nde Kur'an kursu öğrencileriyle ilahi okudu
Rap müzik sanatçısı Aydemir, Fildişili Sahili'nde Kur'an kursu öğrencileriyle ilahi okudu
Rap müzik sanatçısı Aydemir, Fildişili Sahili'nde Kur'an kursu öğrencileriyle ilahi okudu

YORUMLAR
500
Marmaris'in en büyük diskosu Areena Club 'Yaza merhaba' açılışı yaptı Marmaris'in en büyük diskosu Areena Club 'Yaza merhaba' açılışı yaptı

Fildişi Sahili, Türkiye, Müzik, RAP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rap müzik sanatçısı Aydemir, Fildişili Sahili'nde Kur'an kursu öğrencileriyle ilahi okudu - Son Dakika


Son Dakika
11:29 6'lı masa yeni Seçim Yasası'na nasıl hazırlanıyor? Sağ seçmeni kaybetmemek için "ittifak içinde ittifak" formülü devrede
11:20 Babasını döven Ukraynalı turisti defalarca bıçakladı: İşte o görüntüler!
11:13 Rezidans dehşetine jet iddianame: Genç kızın işkencecileri 31,5 yıl hapisle yargılanacak
11:09 Altın gibi değil, altın kayısı: Tanesi 200 lira olan altınla kaplanmış kayısının kilosu 10 bin TL
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
10:42 Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
10:33 Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor
10:23 Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında
10:18 Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 11:40:41. #1.13#
SON DAKİKA: Rap müzik sanatçısı Aydemir, Fildişili Sahili'nde Kur'an kursu öğrencileriyle ilahi okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement