Son Dakika Haberleri: Rapçi T.I'nin açıklamaları sonrası Amerika'da bekaret testini yasaklayan yasa tasarısı hazırlandı
Son Dakika Dünya Rapçi T.I'nin açıklamaları sonrası Amerika'da bekaret testini yasaklayan yasa tasarısı hazırlandı - Son Dakika Dünya

Rapçi T.I'nin açıklamaları sonrası Amerika'da bekaret testini yasaklayan yasa tasarısı hazırlandı

6 saat önce

Amerikalı rapçi T.I'nin belili aralıklarla kızına bekaret testi yatırdığını söylemesi sonrası bazı eyaletlerde milletvekilleri bekaret testinin yasaklanmasını öngören yasa tasarıları hazırladı.

Rapçi T.I'nin açıklamaları sonrası Amerika'da bekaret testini yasaklayan yasa tasarısı hazırlandı, System.String[]

Amerikalı rapçi T.I'nin belirli aralıklarla kızına bekaret testi yatırdığını söylemesi sonrası New York eyaletinde milletvekilleri bekaret testinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısı hazırladı.


Rapçi T.I kasım ayında katıldığı bir programda kızını her ay jinekologlara götürerek bekaretinin bozulup bozulmadığını test ettirdiğini söylemesi tepki çekmişti. Amerikalı rapçinin açıklamaları sonrası bazı sağlık uzmanları da kızlık zarının bir bekarlık göstergesi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı.

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New York, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:13 
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