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Rapor: İngiltere'de İslamofobi, eğitimli ve zengin kişiler arasında da yaygın - Son Dakika

Rapor: İngiltere'de İslamofobi, eğitimli ve zengin kişiler arasında da yaygın

24.01.2022 17:51
Rapor: İngiltere'de İslamofobi, eğitimli ve zengin kişiler arasında da yaygın

İngiltere'de yayımlanan yeni bir İslamofobi raporu, ülkede halkın dörtte birinden fazlasının Müslümanlara karşı olumsuz görüşler taşıdığını, İslam veya Müslüman karşıtı fikirlerin eğitimli ve zengin kişiler arasında da yaygın olduğunu gösterdi.

İngiltere'de yayımlanan yeni bir İslamofobi raporu, ülkede halkın dörtte birinden fazlasının Müslümanlara karşı olumsuz görüşler taşıdığını, İslam veya Müslüman karşıtı fikirlerin eğitimli ve zengin kişiler arasında da yaygın olduğunu gösterdi.

Birmingham Üniversitesi'nin hazırladığı "Yemek Sofrası Önyargısı: Modern Britanya'da İslamofobi" başlıklı raporda, İngiliz halkının, İslam hakkında diğer dinlere göre daha fazla ayrımcı ve olumsuz görüşlere sahip olduğu belirtildi.

Nüfusun önemli bir kısmının Müslümanlar hakkında yanlış ve komplocu görüşler taşıdığı kaydedilen raporda, araştırma şirketi YouGov tarafından yapılan bir ankete de yer verildi.

Buna göre, İngiliz halkının yüzde 25,9'u, Müslümanlara karşı olumsuz görüşler taşıyor. Listenin başında ise yüzde 44,6'yla Romanlar ve İrlandalı gezgin topluluklar yer alıyor.

Katılımcıların yüzde 9,9'u Müslümanlara karşı "çok olumsuz" hissederken, bu oran Yahudilere karşı yüzde 8,5, siyahilere karşı 6,4 ve diğer milletlerden beyazlara karşı yüzde 8,4 olarak öne çıkıyor.

İslamofobik görüş en çok yaşlılar, işçiler, erkekler, Brexit yanlıları ve Başbakan Boris Johnson yönetimindeki Muhafazakar Parti destekçileri arasında görülüyor. Orta ve üst sınıf meslek grupları mensupları da Müslümanlar ve İslami inançlara karşı önyargı taşıyor.

Katılımcıların 26,5'i ülkede "şeriatla yönetilen belirli bölgelerin bulunduğu ve gayrimüslimlerin buralara girmesinin yasak olduğunu" ifade ediyor.

Yüzde 36,3'ü de İslam'ın İngiliz yaşam biçimini tehdit ettiğine inanıyor, bu kişilerin büyük çoğunluğunu Brexit yanlıları ve Muhafazakar Parti destekçileri oluşturuyor.

Araştırmayı yapan ekibin başkanı Birmingham Üniversitesi'nden Dr. Stephen Jones, "İslam'a ve Müslümanlara yönelik önyargı, yalnızca ırkçılığın birçok biçiminden çok daha yaygın olmakla kalmıyor aynı zamanda daha zengin ve iyi eğitimliler arasında da bu önyargının daha yaygın olduğu görülüyor." dedi.

Raporda, İslamofobi gerçeğinin hükümet, kamu kurumları ve halk tarafından kabul edilmesi ve sorunun çözümü için adımlar atılması tavsiyesinde bulunuldu.

Rapor, Müslüman bakan Nusrat Ghani'nin "Müslümanlığı" nedeniyle görevden alındığını söylemesinin ardından geldi.

Ghani'nin iddiaları, Muhafazakar Parti'deki İslamofobi iddialarını yeniden gündeme getirmiş ve Başbakan Johnson konunun araştırılması talimatı vermişti.

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İslamofobi, Müslüman, England, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rapor: İngiltere'de İslamofobi, eğitimli ve zengin kişiler arasında da yaygın - Son Dakika
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