Son Dakika Haberleri: Real Madrid, Galatasaray maçına hazır
Son Dakika Güncel Real Madrid, Galatasaray maçına hazır

Real Madrid, Galatasaray maçına hazır

1 saat önce

İspanya'nın Real Madrid takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yarın deplasmanda yapacağı A Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

İspanya'nın Real Madrid takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yarın deplasmanda yapacağı A Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Türk Telekom Stadı'nda teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas organizasyonuyla süren antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray mücadelesinin taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Real Madrid'de 5 sakat

İspanyol ekibinde 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.

Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho Fernandez, Lucas Vazquez ve Marco Asensio Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Real Madrid'de hafif sakatlıkları bulunan Raphael Varane ile Toni Kroos ise kamp kadrosunda yer aldı.

Real Madrid, Galatasaray maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Galatasaray, İspanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:41 Kaynak: AA
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