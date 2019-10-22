Real Madrid'in İstanbul Yolculuğunun Kamera Arkası
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Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılacak Real Madrid’in İstanbul’a yolculuğunun ve Türk Telekom Arena’daki ilk antrenmanının kamera arkası görüntülerini izleyelim.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:39
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