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Real Madrid'in İstanbul Yolculuğunun Kamera Arkası

59 dakika önce

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılacak Real Madrid’in İstanbul’a yolculuğunun ve Türk Telekom Arena’daki ilk antrenmanının kamera arkası görüntülerini izleyelim.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılacak Real Madrid'in İstanbul'a yolculuğunun ve Türk Telekom Arena'daki ilk antrenmanının kamera arkası görüntülerini izleyelim.

Real Madrid'in İstanbul Yolculuğunun Kamera Arkası

Türk Telekom Arena, Real Madrid, İstanbul, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:39 
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