Real Madrid'in kadrosu Montreal'deki taraftarları selamlıyor
3 saat önce
Kaptan Sergio Ramos, Karim Benzema ve Marcelo liderliğindeki Real Madrid takımı ve Eden Hazard gibi yeni imzalar, buluşma ve karşılamada hayranlarıyla buluştu, burada gömlekleri imzaladılar, resimler için poz verdiler ve Real'in Montreal'deki hayranları ile iyi vakit geçirdiler. .
Kaptan Sergio Ramos
, Karim Benzema
ve Marcelo liderliğindeki Real Madrid
takımı ve Eden Hazard
gibi yeni imzalar, buluşma ve karşılamada hayranlarıyla buluştu, burada gömlekleri imzaladılar, resimler için poz verdiler ve Real'in Montreal
'deki hayranları ile iyi vakit geçirdiler. .
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:05
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