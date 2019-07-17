Son Dakika Haberleri: Real Madrid'in kadrosu Montreal'deki taraftarları selamlıyor
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Real Madrid'in kadrosu Montreal'deki taraftarları selamlıyor

3 saat önce

Kaptan Sergio Ramos, Karim Benzema ve Marcelo liderliğindeki Real Madrid takımı ve Eden Hazard gibi yeni imzalar, buluşma ve karşılamada hayranlarıyla buluştu, burada gömlekleri imzaladılar, resimler için poz verdiler ve Real'in Montreal'deki hayranları ile iyi vakit geçirdiler. .

Kaptan Sergio Ramos, Karim Benzema ve Marcelo liderliğindeki Real Madrid takımı ve Eden Hazard gibi yeni imzalar, buluşma ve karşılamada hayranlarıyla buluştu, burada gömlekleri imzaladılar, resimler için poz verdiler ve Real'in Montreal'deki hayranları ile iyi vakit geçirdiler. .
Real Madrid'in kadrosu Montreal'deki taraftarları selamlıyor
Karim Benzema, Sergio Ramos, Real Madrid, Montreal, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:05 
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