“Real ve Barça’nın her şeyi kazanmasından sıkıldık” - Son Dakika
Son Dakika Spor “Real ve Barça’nın her şeyi kazanmasından sıkıldık” - Son Dakika Spor

“Real ve Barça’nın her şeyi kazanmasından sıkıldık”

6 saat önce

Athletic Bilbao, geçtiğimiz perşembe günü Barcelona’yı İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Inaki Williams’ın 90+3’üncü dakikada attığı golle elemiş ve yarı finale yükselmişti.

“Real ve Barça’nın her şeyi kazanmasından sıkıldık”, System.String[]

Athletic Bilbao, geçtiğimiz perşembe günü Barcelona’yı İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Inaki Williams’ın 90+3’üncü dakikada attığı golle elemiş ve yarı finale yükselmişti. Athletic, yarı final ilk maçında yarın akşam Granada ile karşılaşacak.

Real Madrid ise aynı gün, bir diğer Bask temsilcisi Real Sociedad’a 4-3 yenilerek Kral Kupası’na vade etmişti. Sociedad’ın yarı finaldeki rakibi ise İspanya 2. Ligi’nden CD Mirandes oldu. Böylelikle kupayı, geçtiğimiz sezon olduğu gibi, bu sene de Real Madrid ve Barcelona dışında bir takım kazanacak. İspanya Kral Kupası’nı, geçen seneye dek dört yıl üst üste Barcelona kazanmıştı.

Tüm bunların yanı sıra, İspanya Kral Kupası’nda bu sezon başında bir format değişikliği yaşandı. Artık yarı finallere dek tüm turlar tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanıyor. Bu yeni formatın da etkisiyle, 2003’ten bu yana ilk kez Kral Kupası yarı finallerinde Real Madrid, Barcelona, Athletico Madrid ve Valencia dörtlüsünden biri olmayacak.

Athletic Bilbao santraforu Aritz Aduriz, 2015’deki Kral Kupası finalinde Barcelona’ya 3-1 yenilen Bilbao takımının bir parçasıydı. Öte yandan Athletic Bilbao, 2008/2009 sezonundan bu yana Barcelona’ya Kral Kupası finalinde tam üç defa mağlup oldu.

Aduriz, tüm bunların ardından artık Kral Kupası’nı kazanmak istiyor. Bask forvet, yeni formatı da beğendiğini belirtiyor.

“Yeni format kötü değil, aksine eskisinden daha iyi. Barcelona ve Real Madrid’in her şeyi kazanıyor olmasından sıkılmıştık.

Çok daha yarışmacı ve rekabeti yüksek bir organizasyon var artık. Bunu İngiltere’de de görüyoruz. Bu format, insanların çok daha fazla sevdiği ve görmek istediği bir format.”

Aduriz, uzun süredir bir kupa kazanamamaktan şikayetçi olduğunu saklamıyor ve kariyerini bu sene Kral Kupası’nı kazanarak bitirmek istediğini belirtiyor:

“Uzun süredir bir kupa kazanmanın hayalini kuruyorum. İlk başta bir kupa kazanmak hayal gibiydi, ancak şu an, bu hedef çok daha gerçekçi gözüküyor. Futbolu bir kupa kazanarak bırakmayı düşünsenize, bu herkesin rüyasıdır!”

Aduriz, ayrıca birçokları tarafından eleştirilen Video Asistan Hakem (VAR) Sistemi’nin de bir savunucusu.

“VAR’ı çok seviyorum. Kararların doğruluğunun kanıtlanması çok güzel. Sistem şu an yeni ancak git gide yerleşecek.”

Barcelona, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:14 
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