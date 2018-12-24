Son Dakika Haberleri: Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme 13.hafta

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme 13.hafta

59 dakika önce

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Çamlıca Sağlıkspor deplasmanda Yahyalı Yerköyspor'u 3-0'lık net bir sonuçla mağlup ederek B Grubunda yeniden liderliğe yükseldi.

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme 13.hafta, System.String[]
Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Çamlıca Sağlıkspor deplasmanda Yahyalı Yerköyspor'u 3-0'lık net bir sonuçla mağlup ederek B Grubunda yeniden liderliğe yükseldi.

Stat: Yahyalı İlçe Stadı

-Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme 13.Hafta

-Yahyalı Yerköyspor

Hakemler: Süha Adıyaman xxx, Erkan Kırçıl xxx, Arman Erkılıç xxx

Saha Komiseri: Şinasi Acar

Yahyalı Yerköyspor: Ayhan Baklacı x, Muammer Yıldırım x (Fatih Dancı x dk 71), Okan Koyuncu x, Durdu Mehmet Göksel x, Mustafa Özkan x, Ali Benli x, Ayhan Aslan x, Erdal Kantemiz x ( Muhammet Arif x dk 84), Soner Özkan x (Eyüp Sarıçiçek x dk.66), Ahmet Şahin x, Özcan Taşdelen x

Çamlıca Sağlıkspor: Eren Kocaeren xxx, Murat Çağdaş Seçik xxx, Hakan Karakaş xx ( Salih Kamacı xx dk 44), Ömer Gün xx (Seçkin Maraşlı xxx dk 40) Fikri Çiğ xxx, Eray Akyol xxx, Mesut Dalkıran xxx, Harun Okan Yılmaz xxx, Enbiya Kurtuluş xxx, Abdullah Çimen xxx (Gökhan Çevirme x dk 88) Samet Daş xxx

Goller: Mesut Dalkıran dk 44, Eray Akyol dk 50, Samet Daş dk 73 (Çamlıca Sağlıkspor)

Kırmızı Kart: Mustafa Özkan dk 90 (Yahyalı Yerköyspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:03 Kaynak: İHA

Mustafa Özkan, Çamlıca, Yahyalı, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Beşiktaşlı Caner'in Transferi İçin Görüşmede Bulunacak Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü İsmi Galatasaray'la Anılan Ribery, Sezon Sonunda Bayern Münih'ten Ayrılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:02:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme 13.hafta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]