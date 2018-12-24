Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Çamlıca
Sağlıkspor deplasmanda Yahyalı
Yerköyspor'u 3-0'lık net bir sonuçla mağlup ederek B Grubunda yeniden liderliğe yükseldi.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
-Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme 13.Hafta
-Yahyalı Yerköyspor
Hakemler: Süha Adıyaman
xxx, Erkan Kırçıl xxx, Arman Erkılıç xxx
Saha Komiseri: Şinasi Acar
Yahyalı Yerköyspor: Ayhan Baklacı x, Muammer Yıldırım x (Fatih
Dancı x dk 71), Okan Koyuncu x, Durdu Mehmet Göksel
x, Mustafa Özkan
x, Ali Benli
x, Ayhan Aslan
x, Erdal Kantemiz x ( Muhammet Arif x dk 84), Soner Özkan x (Eyüp
Sarıçiçek x dk.66), Ahmet Şahin
x, Özcan Taşdelen
x
Çamlıca Sağlıkspor: Eren Kocaeren xxx, Murat Çağdaş Seçik xxx, Hakan Karakaş xx ( Salih Kamacı xx dk 44), Ömer Gün xx (Seçkin Maraşlı xxx dk 40) Fikri Çiğ xxx, Eray Akyol xxx, Mesut Dalkıran xxx, Harun Okan Yılmaz
xxx, Enbiya Kurtuluş xxx, Abdullah Çimen xxx (Gökhan Çevirme x dk 88) Samet Daş xxx
Goller: Mesut Dalkıran dk 44, Eray Akyol dk 50, Samet Daş dk 73 (Çamlıca Sağlıkspor)
Kırmızı Kart: Mustafa Özkan dk 90 (Yahyalı Yerköyspor) - KAYSERİ