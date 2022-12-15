Recep Yılmaz: Asinbc Academy ile Amazon E-ticaret sektöründe lider olmak çok kolay - Son Dakika
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Recep Yılmaz: Asinbc Academy ile Amazon E-ticaret sektöründe lider olmak çok kolay

15.12.2022 11:43
Recep Yılmaz: Asinbc Academy ile Amazon E-ticaret sektöründe lider olmak çok kolay

Recep Yılmaz tarafından kurulan Asinbc Yazılım ve Eğitim LTD şirketi, Amazon e-ticaret sektöründe başarı olmak isteyen ve yurt dışında dolar kazanmak için farklı yollar arayan insanların hayallerini gerçekleştirmek adına bir eğitim fırsatı sunmaktadır.

Amazon üzerinden satış yapmak ve kar elde etmek günümüzde birçok insanın hayali. Fakat bu hayale ulaşmak için yapılması gereken birçok önemli adım bulunmakta. Düzgün bir yol haritası çizerek, e-ticaret sektöründe adınızdan söz ettirmeniz oldukça mümkün. Bu misyon ile çalışma hayatına başlayan Asinbc, hayalini gerçekleştirmek isteyen adaylar için bir eğitim paketi hazırlayarak yol haritalarında yardımcı olmaktadır. Bu eğitim ile birlikte Amazon'un bütün taktiklerini öğrenebilir, sektörde kolaylıkla lider olabilirsiniz

Eğitimi alan herkese başlangıç paketi hediye

ASINBC kurucusu Yılmaz, başlangıçta yaşanacak zorlukları birlikte atlatmak adına eğitimi satın alan her aday için 200 USD değerindeki paketi hediye etmektedir. Böylelikle eğitim aldığınız sırada Amazon'u, Amazon'un gerçekliğinde inceleyebilir ve deneyimleyebilirsiniz. Yaşayacağınız sorunları önceden görerek sektöre girdiğiniz zaman tecrübelerinizle hareket ederek sorunları çözebilirsiniz.

Yurt dışından dolar kazanmak bir adım ötenizde

Yazılım ve e-ticaret sektöründe gerçekleşen hızlı gelişmeleri ve güncellemeleri Asinbc Academy ile kolaylıkla yakalayabilmek mümkün. Bunun yanı sıra ister düzenli iş olarak yapmak isteyin isterseniz de boş zamanlarınızı değerlendirerek pasif gelir elde etme isteyin alacağınız eğitim ile yurt dışından dolar elde etmenin çok kolay olduğunu bu eğitim sayesinde anlamış olacaksınız.

Asinbc Academy size neler kazandıracak?

Amazon e-ticaret sektörüne Asinbc Academy ile başlamak isteyenlerin aklında tabii ki 'Bu eğitim bana neler kazandıracak?' sorusu gelmiştir. Öncelikle, girmek istediğiniz hizmet kolu hakkında önemli bilgiler edinerek sektör hakkında gerçek verilere ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra kar marjını nasıl ayarlayacağınızı, en çok satan ürünlerin hangi ürünler olduğunu, sitenin ana yapısını ve nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Her sektörde olduğu gibi Amazon e-ticaret sisteminin de kendine özgü kuralları bulunmaktadır. Bu kuralları öğrenerek önünüze çıkabilecek tüm sorunların analizini önceden yapabilir, yaşanacak sorunları çok önceden önleyebilirsiniz.

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SON DAKİKA: Recep Yılmaz: Asinbc Academy ile Amazon E-ticaret sektöründe lider olmak çok kolay - Son Dakika
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