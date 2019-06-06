Recuerdos: El Barça, Şampiyonlar Ligi ve Berlín'de
1 saat önce
Tal día como este, El Club Azulgrana Conseguía Suudi Arabistan ve Berlin finalinde. Rakitic adelantó bir los culés en primer tiempo. Poco después del descanso, Luis Suárez ve Neymar Jr’ın ölümüne karar verdi. El Luis, Luis Enrique Consiguió, Astoria ve Club de la Historia del Club.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:06
Tal día como este, El Club Azulgrana Conseguía Suudi Arabistan
ve Berlin
finalinde. Rakitic adelantó bir los culés en primer tiempo. Poco después del descanso, Luis Suárez ve Neymar
Jr'ın ölümüne karar verdi. El Luis, Luis Enrique
Consiguió, Astoria
ve Club de la Historia del Club.
Nilüfer çiçeklerini koparanlara 82 bin TL ceza verilecek
Erdoğan, Kral Selman'la telefonda görüştü
Kırmızıya bürünen Meke Gölü havadan görüntülendi
Beşiktaş, Yasin Öztekin için Göztepe'ye teklifini sundu!