Son Dakika Haberleri: Recuerdos: El Barça, Şampiyonlar Ligi ve Berlín'de
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Recuerdos: El Barça, Şampiyonlar Ligi ve Berlín'de

1 saat önce

Tal día como este, El Club Azulgrana Conseguía Suudi Arabistan ve Berlin finalinde. Rakitic adelantó bir los culés en primer tiempo. Poco después del descanso, Luis Suárez ve Neymar Jr’ın ölümüne karar verdi. El Luis, Luis Enrique Consiguió, Astoria ve Club de la Historia del Club.

Tal día como este, El Club Azulgrana Conseguía Suudi Arabistan ve Berlin finalinde. Rakitic adelantó bir los culés en primer tiempo. Poco después del descanso, Luis Suárez ve Neymar Jr'ın ölümüne karar verdi. El Luis, Luis Enrique Consiguió, Astoria ve Club de la Historia del Club.
Recuerdos: El Barça, Şampiyonlar Ligi ve Berlín'de
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:06 
Berlin, Suudi Arabistan, Spor
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