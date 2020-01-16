Red Bull Homerun'a kayıtlar başladı - Son Dakika

Yılın en büyük kış spor etkinliklerinden biri olan Red Bull Homerun'a katılmak isteyen kayakseverler için başvurular başladı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat Cumartesi günü binlerce kayak ve snowboardsever, aynı anda Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de hem spor yapacak hem de eğlencenin tadını çıkaracak.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek ve Audi'nin sponsorluğunu üstlendiği Red Bull Homerun'a katılmak isteyen tüm kayakseverler, redbull.com.tr/homerun adresinden başvurabilecek.

Kayakseverlerin 200 metre koşarak kayak ekipmanlarına ulaşacağı sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı Red Bull Homerun, kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoriden oluşuyor.

Her kategorinin kadın ve erkek birincilerinin yanı sıra en yaratıcı ve eğlenceli kostüme de sürpriz ödüllerin verileceği etkinliğe ücretsiz olarak katılınabiliyor.

Red Bull Homerun nedir?



Açıklamaya göre, bu sene 11. yılını kutlayacak olan Red Bull Homerun, dünyanın en önemli kayak merkezlerinde gerçekleştirilen, eğlence ve sporu bir araya getiren global çapta bir organizasyon. Etkinliğe katılanların önce koşarak kayak ekipmanlarına ulaştıkları, sonrasında da kayak ya da snowboard'larıyla en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştıkları Red Bull Homerun'da en önemli kural katılımcıların birbirlerine temas etmemeleri ve çok eğlenmeleri. Spor ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlik eşsiz bir kutluma ile sona erecek. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek Red Bull Homerun, dünyadaki örneklerinden farklı olarak Türkiye'de 4 kayak merkezinde aynı gün, aynı anda düzenlenecek.