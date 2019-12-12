Red Bull Son Şampiyon'da online eleme zamanı - Son Dakika
Son Dakika Spor Red Bull Son Şampiyon'da online eleme zamanı - Son Dakika Spor

Red Bull Son Şampiyon'da online eleme zamanı

6 saat önce

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Türkiye'nin en iyi Dota 2 takımını belirleyecek Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda online eleme zamanı yaklaşıyor.

Red Bull Son Şampiyon'da online eleme zamanı, System.String[]

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Türkiye'nin en iyi Dota 2 takımını belirleyecek Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda online eleme zamanı yaklaşıyor. 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek online elemeler sonuncunda finale katılmaya hak kazanan takımlar belli olacak. Büyük final 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin her yerinden tüm katılımcılara açık olan Red Bull Son Şampiyon için kayıtlar 13 Aralık tarihine kadar devam edecek. Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası iki ayaktan ve 5'er kişilik takımlardan oluşacak. AOC sponsorluğunda 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek büyük finalin online elemeleri ise 14 Aralık'ta yapılacak. Online elemelerde rakiplerini geçmeyi başaran takımlar büyük finale katılım hakkı kazanacak. Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nın büyük finali 21 Aralık tarihinde İstanbul, Ataşehir'de gerçekleştirilecek. Oyun bitmesin isteyen oyun severler detaylı bilgiye redbull.com/sonsampiyon adresinden ulaşabilirler.


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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:09 Kaynak: DHA
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