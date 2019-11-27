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Red Bull ve Toro Rosso, 2021'e kadar Honda motoru kullanacak
6 saat önce
Formula 1 takımları Aston Martin Red Bull ve Scuderia Toro Rosso, motor teknolojisini kullandıkları Honda ile birer yıllık sözleşme uzattı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:56 Kaynak: AA
Formula 1 takımları Aston Martin Red Bull ve Scuderia Toro Rosso, motor teknolojisini kullandıkları Honda ile birer yıllık sözleşme uzattı.
Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Red Bull ve Toro Rosso takımlarının 2021 yılının sonuna kadar Honda motorunu kullanmaya devam edeceği bildirildi.
Toro Rosso'nun geçen yıl, Red Bull'un ise bu sene motorunu kullanmaya başladığı Honda ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.
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