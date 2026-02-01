Refah Kapısı Deneme Amaçlı Açıldı

Gazze'nin dış dünyaya açılan sınır kapısı Refah deneme amaçlı açıldı. ABD Başkanı Trump'ın barış planı kapsamında açılan sınır kapısından Pazartesi gününden itibaren sınırlı sivil geçişlerine izin verilmesi bekleniyor.İsrail'in saldırılarıyla büyük kısmı enkaza dönüşen Gazze Şeridi'nin Mısır ile arasındaki Refah Sınır Kapısı deneme amaçlı açıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin barış planı kapsamında açılan sınır kapısında İsrail, Filistin ve Avrupa Birliği (AB) kaynaklarına göre, bugün ilk etapta sadece "deneme işletimi" başladı. İsrail medyasında yer alan haberlerde de, her iki yönde yolcu trafiğinin ancak Pazartesi günü başlamasının planlandığı aktarıldı. Daha önce yapılan açıklamalarda sınır kapısının bugün işlemeye başlayacağı duyurulmuştu.

Yaralı ve hastaların çıkışı gecikiyor

Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan bir sözcü, şu ana kadar ne hastaların ne de diğer yolcuların sınır kapısından geçebildiğini dile getirdi. Filistinli kaynaklar, daha önce verdikleri demeçlerde, ilk aşamada yaklaşık 50 hastanın refakatçileriyle birlikte kuşatma altındaki kıyı şeridinden ayrılabileceğini bildirmişti. Hamas kaynakları, sınır kapısının insan trafiğine açılacağı haberi üzerine bugün sınırda yaklaşık 200 hastanın beklediğini duyurdu. Sınırın Mısır tarafında ise 40 Filistinlinin Gazze Şeridi'ne geçmek üzere beklediği belirtildi.

Mısır güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail, Filistin tarafından çıkışlara ve bölgeye girişlere henüz onay vermiş değil.

İsrail basınındaki haberlere göre, Pazartesi gününden itibaren günde yaklaşık 150 kişinin Gazze Şeridi'nden ayrılmasına, yaklaşık 50 kişinin ise dönüşüne izin verilecek. Böylece sınır kapısı, yaklaşık iki yıllık aranın ardından ilk kez kısmen açılmış olacak. Mayıs 2024'ten beri kapalı bulunan Refah Sınır Kapısı'nın açılışı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Planı'nın bir parçası olarak öngörülüyor.

Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı

Gazze Şeridi'nin Mısır ile arasındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden giriş ve çıkışlar, Mısır ile koordinasyon içinde, İsrail'in ön güvenlik kontrolünden geçmesi şartıyla ve Avrupa Birliği Sınır Destek Misyonu'nun (EUBAM) denetimi altında gerçekleştirilecek. EUBAM sivil misyonu, İsrail'in Gazze'den çekildiği 2005 yılında göreve başlamış, Hamas'ın Gazze Şeridi'ni kontrolü altına alması üzerine 2007'de de askıya alınmıştı.

İsrail makamlarına göre, Hamas'a karşı yürütülen savaşta büyük yıkıma uğrayan kıyı şeridine dönüşler, yalnızca çatışmalar sırasında Gazze Şeridi'ni terk etmiş olan Filistinliler için mümkün olacak. İsrail Savunma Bakanlığı'nın Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi COGAT'ın verilerine göre bu durumda olan Filistinli sayısının 42 bin olduğu belirtiliyor.

Refah Sınır Kapısı, Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek ve en önemli kapısı, zira bölgenin doğrudan İsrail'e açılmayan tek sınır noktası olma özelliğine sahip. Sınır kapısının Gazze tarafı İsrail ordusunun kontrolünde bulunuyor. Refah Sınır Kapısı açılsa da İsrail insani yardım sevkiyatının şimdilik sadece diğer sınır kapıları üzerinden bölgeye ulaştırılmaya devam edeceğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşları uzun süredir Refah'ın açılmasını talep ediyor. Bölgede 10 Ekim'den beri hakim olan kırılgan ateşkes İsrail'in saldırılarıyla sık sık ihlal ediliyor. Cumartesi günü de İsrail'in Hamas'a yönelik saldırılarında farklı kaynaklara göre 32-37 kişi hayatını kaybetti.

AFP,dpa/ ETO,ET