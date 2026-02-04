Refah Kapısı'ndan Gazze'ye Dönüş Zorluğu

İsrail'in yaklaşık 2 yıl işgal ederek kapalı tuttuğu Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye dönen Rotana Ebu Abid, yaşadığı zorlukları, İsrail askerlerinin uyguladığı işkenceyi, yiyecek ve içecek girişini bile engelleyen sıkı kısıtlamalarını anlattı.

Rotana Ebu Abid, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle Han Yunus'un Beni Süheyla bölgesinden yerinden edildiğini, ikinci ateşkes sırasında Mart 2025'te tedavi almak için annesiyle birlikte Mısır'a gittiğini ve 11 ay Gazze sınırındaki Ariş kentinde kaldığını söyledi.

Uzun süre sonra Gazze'ye dönme fırsatı bulduğunu söyleyen 5 çocuk annesi Ebu Abid, "Evlatlarını seven herkese geri dönmesini tavsiye ediyorum, böylece çocuklarının yurt dışında, Mısır'da veya başka bir ülkede kalmalarına fırsat vermemiş olurlar." dedi.

Ebu Abid, "Gazze'nin boşaltılmasının önüne geçmek için elimizden geleni yapmalıyız. Göçe zorlanmaya karşı durmalıyız. Gazze her zaman halkıyla biklikte bayındır olacak." diye konuştu.

Uzun süre çocuklarından ayrı kaldıktan sonra Gazze'ye dönmek için büyük sıkıntılara katlandığını söyleyen Ebu Abid, "Gazze'ye dönmeyelim diye bize kötü davrandılar. Mesajım şudur; geri dönmelisiniz. Yahudiler baskı da yapsa ne yaparsa yapsın dönmelisiniz. Geri dönün ve hiçbir fırsatı kaçırmayın." şeklinde konuştu.

Ebu Abid, İsrail'in Gazze halkını sürgün etmek istediğine vurgu yaparak, "Burası bizim toprağımız, yerimizden edilsek de bizim toprağımız. Niçin başka ülkede mülteci olalım? Biz kendi topraklarımızdayız, sürgün edilsek bile davamız yok olmayacak." dedi.

"Ellerimizi ve gözlerimizi bağladılar"

Ebu Abid, "Bindiğimiz otobüste hiçbir uluslararası kuruluş yoktu, yalnızdık. Akşama kadar bizi beklettiler. Bizi Ebu Şebab (İsrail ordusuyla işbirliği yapan silahlı çete) İsrail ordusuna teslim etti." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin kadınlara kötü davrandığını söyleyen Ebu Abid, "Ellerimizi ve gözlerimizi bağladılar. Annem ve ben psikolojik işkenceye maruz kaldık. Bizi esir almak istiyorlardı." dedi.

Ebu Abid, çocuklarıyla tehdit edildiğini belirterek, "Bizi 3 saat boyunca bir çadırdan ötekine, bir subaydan diğer subaya götürdüler. Beni çocuklarımdan ayırmak istediler. Çocuklarımla Gazze'de bir araya gelemeyeceğimi söylediler. Yani 'çocuklarını al ve bir an önce Gazze'den çık, Gazze'de yasak' dediler." diye konuştu.

İsrail askerlerinin sorgu sırasında baskı yaptığını söyleyen Ebu Abid, "Sorguda Gazze'yi işgal edeceğiz ve Gazze halkını kovacağız dediler. Sürekli 'Gazze'den çıkmak için elinden geleni yap, çocuklarını al ve Gazze'den en kısa sürede ayrıl.' dediler." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu çocukların oyuncaklarını yanlarına almasına dahi izin vermedi

Ebu Abid, büyük zorluklar ve sorgulamaların ardından Gazze'ye girebildiği için şükrederek, "Sadece 12 kişinin Gazze'ye girmesine izin verdiler. 4 otobüs vardı, hasta ve refakatçilerinden oluşan 40 kişiyi Ariş'e geri gönderdiler." dedi.

Birçok Filistinlinin birden fazla çantayla Gazze'ye girmesine izin verilmediği için Ariş'e geri döndüğünü belirten Ebu Abid, "Herkesin sadece bir çanta getirmesine izin veriyorlardı. Yiyecek, içecek hatta çocuklar için oyuncak bile getirmenize izin vermediler. Herkesin bir telefon ve şarj aleti getirmesine izin verdiler. Küçük el fenerimi bile elimden aldılar." ifadelerini kullandı.

Ebu Abid, Refah kapısında geçişten sorumlu Filistinlinin göz yaşları içinde büyük uğraşlar verdiğini ancak elinden bir şey gelmediğini aktardı.

Filistinli kadın, "Herkes Gazze'de işgalin sona ermesini istiyor. Ailelerine, evlerine ve sevdiklerine geri dönmek istiyor. Bahsettikleri barış planının uygulanmasını istiyorum. Amerikalıların bunu hayata geçirmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

İsrail işgalinde kapalı kalan Refah Sınır Kapısı açıldı

İsrail'in saldırıları sonucu tahrip ettiği ve yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah'ın 2 Şubat'ta çift yönlü geçişlere açıldığı açıklanmıştı.

Mısır merkezli "Kahire el-İhbariyye" televizyonu, Refah Sınır Kapısı'nın resmen faaliyete geçtiğini ve 50 Filistinlinin Gazze'ye, 50 Filistinlinin ise Mısır'a geçmesinin beklendiğini aktarmıştı. İsrail basını ise günde 150 kişinin Gazze'den çıkışına, 50 kişinin de Gazze'ye geri dönüşüne izin verileceğini yazmıştı.

Gazze'ye giriş ve çıkış yapacak kişilere İsrail onayı alındıktan sonra izin verileceği belirtilmişti.

İsrail ve Mısır medyasına göre, Kahire ile Tel Aviv arasında Gazze'ye günlük giriş-çıkış yapacak Filistinlilerin sayısı konusunda anlaşmazlık bulunuyor. İsrail, Gazze'den çıkanların sayısının dönenlerden fazla olmasını isterken, Mısır bunun Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yol açabileceği endişesiyle söz konusu talebe karşı çıkıyor.

Öte yandan İsrail, Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımların ve ağır iş makinelerinin bölgeye girişini halen engelliyor.