Refah Sınır Kapısı İki Yıl Sonra Açıldı

İsrail, yaklaşık iki yıl aradan sonra dün ilk kez açılan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan yalnızca 12 Filistinlinin Gazze Şeridi'ne dönüşüne izin verdi.

Mayıs 2024'ten bu yana ilk kez sınırlı ve kısıtlı şekilde çift yönlü açılan Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 9'u kadın, 3'ü çocuk 12 Filistinli Birleşmiş Milletlere (BM) ait araçların eşlik ettiği bir minibüsle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne ulaştı.

Çok sayıda Filistinli yakınlarını karşılamak için saatler öncesinden Nasır Hastanesi'nin önüne geldi. Gazze Şeridi'ne dönen Filistinlileri taşıyan aracı yakınları coşkuyla karşıladı. Aylar sonra Gazze'ye dönen Filistinliler, yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Filistinliler, İsrail askerleri tarafından kötü muameleye maruz kaldıklarını anlattı

Gazze'ye dönen Filistinlilerden bazıları, Refah Sınır Kapısı yakınlarında İsrail ordusunun kurduğu askeri kontrol noktasından geçişleri sırasında, İsrail askerleri tarafından kötü muameleye maruz kaldıklarını, gözaltıyla tehdit edildiklerini ve kişisel eşyalarıyla çocuklarının oyuncaklarına el konulduğunu anlattı.

Sağlık kaynakları, Gazze'ye ulaşan Filistinlilerin tamamının Mısır'daki hastanelerde tedavi gören hastalar ve refakatçileri olduğunu bildirdi.

İsrail ve Mısır basınında yer alan haberlere göre, Gazze'ye 50 Filistinlinin geçmesi bekleniyordu ancak bölgeye yalnızca 12 Filistinli ulaşabildi.

Refah Sınır Kapısı, iki yıl sonra sınırlı geçişlere açıldı

İsrail'in saldırıları sonucu altyapısı tahrip edilen ve yaklaşık 21 aydır kapalı bulunan Refah Sınır Kapısı'ndan dün iki yönlü sınırlı geçişler başlamıştı.

Mısır merkezli "Kahire el-İhbariyye" televizyonu, Refah Sınır Kapısı'nın resmen faaliyete geçtiğini ve bugün 50 Filistinlinin Gazze'ye, 50 Filistinlinin ise Mısır'a geçmesinin beklendiğini aktarmıştı. İsrail basını ise günde 150 kişinin Gazze'den çıkışına, 50 kişinin de Gazze'ye geri dönüşüne izin verileceğini yazmıştı.

Gazze'ye giriş ve çıkış yapacak kişilere İsrail onayı alındıktan sonra izin verileceği belirtilmişti.

İsrail ve Mısır medyasına göre, Kahire ile Tel Aviv arasında Gazze'ye günlük giriş-çıkış yapacak Filistinlilerin sayısı konusunda anlaşmazlık bulunuyor. İsrail, Gazze'den çıkanların sayısının dönenlerden fazla olmasını isterken, Mısır bunun Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yol açabileceği endişesiyle bu talebe karşı çıkıyor.

Öte yandan İsrail, Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımların ve ağır iş makinelerinin bölgeye girişini halen engelliyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşlar, Gazze'de 4 binden fazlası çocuk olmak üzere 16 bin 500'den fazla yaralı ve hastanın Gazze dışında tedavi alabilmek için beklediğini bildiriyor. Gazze'de tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle 1000'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Gazze ile Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı, Mayıs 2024'ten bu yana İsrail'in işgalini sürdürdüğü bölgede yer alıyor.