Refah Sınır Kapısı Yakında Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Refah Sınır Kapısı Yakında Açılıyor

22.01.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Büyükelçisi Huckabee, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı yakında açacağını duyurdu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'in Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı yakında yeniden açacağını belirtti.

Büyükelçi Huckabee, İsrail devlet devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, "İsrail yakında Refah Sınır Kapısı'nı açmaya ihtiyaç duyacak. Bu yakında olacak ve İsrail sınır kapısını açacak. İsrail'in bu konuda yakında bir karar vereceğini anlıyorum." diye konuştu.

İsrail bakanlarının Gazze'nin işgaline devam edilmesi, Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve yerleşim yerleri kurulması yönündeki çağrılarına da değinen Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının herhangi bir yerleşim faaliyetini içermediğini söyledi.

Büyükelçi Huckabee, Gazze'de yerleşim yerleri kurulması konusunun Amerikan barış planının bir parçası olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İsrail, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Refah Sınır Kapısı Yakında Açılıyor - Son Dakika

ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:23:56. #7.11#
SON DAKİKA: Refah Sınır Kapısı Yakında Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.