Refah Sınır Kapısı Yeniden Açılıyor

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Mısır'la olan Refah sınır kapısının pazar günü her iki yönde de yeniden açılacağını duyurdu.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Mısır'la olan Refah sınır kapısının açılacağını duyurdu. Gazze'ye insani yardımların girişinin yapıldığı hayati öneme sahip Refah Sınır Kapısı'nın pazar günü açılacağının kaydedildiği açıklamada, kapının Filistinlilerin bölgeye giriş ve çıkışına izin vermek amacıyla her iki yönde de yeniden açılacağı aktarıldı. Sadece sınırlı sayıda sivil geçişine izin verileceği belirtilen açıklamada, "Mısır ile koordinasyon içinde, sadece savaş sırasında Gazze'den ayrılanların Gazze Şeridi'ne dönüşüne izin verilecek" denildi.

Refah Sınır Kapısı, Mayıs 2024'ten bu yana kapalı tutuluyor. - TEL AVİV