Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

6 saat önce

Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldüGAZİANTEP'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Doğan (59) olay yerinde hayatını kaybetti.

Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

GAZİANTEP'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Doğan (59) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Gaziantep Çevreyolu'nda meydana geldi. Küsget'ten Yeşilkent yönüne giden İbrahim Doğan idaresindeki 33 HD 652 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü İbrahim Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan'ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İbrahim Doğan, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:06 Kaynak: DHA
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