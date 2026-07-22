Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’dan duygulandıran paylaşım: Özlüyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’dan duygulandıran paylaşım: Özlüyorum

Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’dan duygulandıran paylaşım: Özlüyorum
22.07.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz 3 Haziran’da vefat eden ünlü televizyoncu Reha Muhtar’ın, şarkıcı Nilüfer ile birlikte evlat edindikleri kızları Ayşe Nazlı, babasını doğum gününde unutmadı. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Ayşe Nazlı, babasını bir kez daha özlem ve rahmetle andı.

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer ve ünlü televizyoncu Reha Muhtar, 2000 yılında henüz dört aylıkken Ayşe Nazlı’yı evlat edinmişti.

Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’dan duygulandıran paylaşım: Özlüyorum

Geçtiğimiz 3 Haziran günü hayatını kaybeden usta televizyoncu Reha Muhtar’ın vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini ve medya dünyasını yasa boğmuştu. Babasının acısıyla sarsılan Ayşe Nazlı, babasını doğum gününde sosyal medya hesabında paylaştığı video ile andı.

Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’dan duygulandıran paylaşım: Özlüyorum

SENİ HER GÜN BİRAZ DAHA ÇOK ÖZLÜYORUM

Babasının doğum gününü kutlayan Ayşe Nazlı yaptığı duygusal paylaşımın altına “İyi ki doğdun babişkom. Sen hep 21 Temmuz'un ikimizin günü olduğuna inanır, doğum günümüzü birlikte kutlardın. Bu yıl sensiz… Doğum günün kutlu olsun. Seni her gün biraz daha çok özlüyorum.” notunu düştü.

Hüzün dolu bu paylaşım sevenlerini duygulandırdı.

Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’dan duygulandıran paylaşım: Özlüyorum

Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’dan duygulandıran paylaşım: Özlüyorum

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Reha Muhtar, Ayşe Nazlı, Doğum Günü, Magazin, Nilüfer, Medya, Son Dakika

Son Dakika Reha Muhtar Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’dan duygulandıran paylaşım: Özlüyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Levent Üzümcü’den sosyal medya açıklaması Levent Üzümcü'den sosyal medya açıklaması
Türkiye’de 5 şehir yön değiştirdi İstanbul ve Ankara’nın ağırlık merkezleri kaydı Türkiye'de 5 şehir yön değiştirdi! İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı
Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Lamine Yamal’ın şampiyonluk kutlamalarında giydiği şort olay oldu Lamine Yamal’ın şampiyonluk kutlamalarında giydiği şort olay oldu!

11:04
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay’a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
10:55
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul’a uzandı Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
10:29
Gürsel Tekin’den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
10:24
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması Türk futbolunda deprem
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem
09:57
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 11:25:30. #7.12#
SON DAKİKA: Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’dan duygulandıran paylaşım: Özlüyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.