Reina Saldırısı Davasında 19 Sanığa Tahliye Kararı

Reina saldırısı davasında 19 sanığa tahliye kararıİSTANBUL - Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 39'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine...

Reina saldırısı davasında 19 sanığa tahliye kararı



İSTANBUL - Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 39'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi.

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 39'u tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam edildi. Dava, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda görüldü.

Duruşmada Abdulkadir Masharipov ilk kez ifade verdi. Sabah saatlerinde başlayan duruşmada Masharipov'un avukatı müvekkilinin savunmasının kapalı oturumda alınmasını talep etti. Talebi kabul eden mahkeme Masharipov'un ifadesinin izleyiciler ve basın mensupları salondan çıkarıldıktan sonra kapalı oturumda alınmasına karar verdi. Kapalı oturumda savunması alınan Masharipov hakkındaki suçlamaları reddederek olayı kendisinin gerçekleştirmediğini iddia ettiği öğrenildi. Masharipov'un savunmasının ardından söz alan diğer tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 39'u tutuklu 58 sanıktan 19 sanığın üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçun vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldıkları süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve delilleri karartma ihtimallerinin bulunmaması nedeniyle tahliyelerine karar verdi.

Tahliye edilen sanıklara yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Duruşmada yakalamalı sanık Firuze Kasım'ın yakalama emrinin beklenmesine hükmedildi.

Mahkeme, aralarında Abdulkadir Masharipov, eşi Zarina Nurullayeva ile imam nikahlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore'nın da aralarında bulunduğu 20 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, 16 Mayıs'ta Silivri'de görülmek üzere ertelendi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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