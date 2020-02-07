Rekabet Kurulu 2 soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı yapacak - Son Dakika
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Rekabet Kurulu 2 soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı yapacak

6 saat önce

Rekabet Kurulunun Yozgat'taki 8 hazır beton firmasına yönelik yürüttüğü soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 10 Mart'ta, Boytaş Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ, Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Yön Dayanıklı Tüketim Malz. Paz. San. ve Tic.

Rekabet Kurulu 2 soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı yapacak, System.String[]

Rekabet Kurulunun Yozgat'taki 8 hazır beton firmasına yönelik yürüttüğü soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 10 Mart'ta, Boytaş Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ, Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Yön Dayanıklı Tüketim Malz. Paz. San. ve Tic. hakkında gerçekleştirdiği soruşturmanın sözlü savunma toplantısı da 12 Mart'ta yapılacak.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Kurul, Boytaş Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ, Erciyes Anadolu Holding AŞ ve Yön Dayanıklı Tüketim Malz. Paz. San. ve Tic. hakkında, Bellona markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını tespit ederek Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediklerine yönelik soruşturma yürütüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek sözlü savunma toplantısı 12 Mart Perşembe saat 14.30'da olacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 3 Mart Salı günü mesai saati sonuna kadar kuruma başvurmaları gerekiyor.

Öte yandan, Yozgat'ta faaliyet gösteren 8 hazır beton firması hakkında, birlikte fiyat belirleyerek rekabeti engelledikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı da 10 Mart Salı saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 2 Mart Pazartesi mesai saati sonuna kadar kuruma başvurmaları istendi.

Murat Erat, Boytaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:34 Kaynak: AA
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