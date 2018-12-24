Rekabet Kurulu Kararları

Rekabet Kurulunca, Toyota Motor Corporation ve Sumitomo Corporation tarafından araç kiralama pazarında faaliyet gösterecek iki ortak girişim şirketi kurulması işlemine onay verildi.

Rekabet Kurulunca, Toyota Motor Corporation ve Sumitomo Corporation tarafından araç kiralama pazarında faaliyet gösterecek iki ortak girişim şirketi kurulması işlemine onay verildi.



Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, ArcelorMittal Tailored Blanks NV'nin, sermaye artışına bağlı olarak BAMİ Çelik Servis San. ve Tic. AŞ'nin sermayesinin belli oranını temsil eden paylarını devralması işleminin izne tabi olmadığını kararlaştırdı.



Straumann Holding AG'nin, iştiraki Instradent AG aracılığıyla Zinedent İmplant Üretim AŞ'nin tek kontrolünü devralması işlemini uygun bulan Kurul, Arvato Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolünün Çağdaş Telekomünikasyon ve Teknoloji AŞ tarafından devralınması işlemine onay verdi.



Kurul, ayrıca, Toyota Motor Corporation ve Sumitomo Corporation tarafından araç kiralama pazarında faaliyet gösterecek iki ortak girişim şirketi kurulması işlemini de uygun buldu.

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