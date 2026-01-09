Rekabet Kurulu'ndan Dassault Systemes'e Soruşturma - Son Dakika
Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Dassault Systemes'e Soruşturma

09.01.2026 12:32
Rekabet Kurulu, Dassault Systemes hakkında bayilik sistemi ve fiyat belirleme uygulamalarını inceliyor.

Rekabet Kurulu, mühendislik ve tasarım dünyasında yaygın olarak kullanılan SolidWorks ve CATIA gibi programların sağlayıcısı Dassault Systemes hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, ön araştırmada elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul'un, şirketin bayilik sistemi üzerindeki uygulamalarını mercek altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Kurulun mühendislik ve tasarım dünyasında yaygın olarak kullanılan SolidWorks ve CATIA gibi programların sağlayıcısı Dassault Systemes SE, Dassault Systemes International SAS, Dassault Systemes SolidWorks Corporation ve Dassault Systemes İstanbul İnovasyon Teknoloji Ltd. Şti'den oluşan ekonomik bütünlüğe yönelik yürütülen ön araştırma sonucunda soruşturma açıldığına işaret edildi.

Soruşturma kapsamında, şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin iki temel şüphe üzerinden inceleneceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fiyat belirleme kapsamında şirketin, bayilerin sattığı ürün fiyatlarına müdahale ederek serbest fiyat oluşumunu engellediği iddiası, müşteri kısıtlaması kapsamında, bayilerin satış yapabileceği müşterilere veya bölgelere yönelik kısıtlamalar getirildiği şüphesi incelenecek. Kurul bu kararıyla, Dassault Systemes çatısı altındaki şirketler hakkındaki soruşturma sürecini resmen başlatmış oldu. Soruşturma sonucunda söz konusu uygulamaların rekabeti ihlal edip etmediği netlik kazanacak."

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin, ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA

