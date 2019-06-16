Reklam tabelasına sıkışan yavru kargaları esnaf kurtardı
36 dakika önce
TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, reklam tabelasına sıkışan 2 yavru karga, esnaf tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:46 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Saray
ilçesinde, reklam tabelasına sıkışan 2 yavru karga, esnaf tarafından kurtarıldı.
Saray'a bağlı Ayazpaşa Mahallesi Vize
Caddesi'ndeki iş yerlerine bu sabah gelenler, reklam tabelasından karga sesi geldiğini duydu. Çekiçle tabelanın altındaki parke taşları kaldıran esnaf, sıkışan 2 yavru kargayı kurtardı. Yavru kargalar, sıkıştığı yerden alınıp, tekrar yuvalarına konuldu.
- Tekirdağ
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